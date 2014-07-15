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Получи вместе с картой Malloko наклейку на автомобиль

15 июля 2014, 12:32
Хотите экономить на покупках и получать бонусы во многих магазинах города? Получайте карту постоянного покупателя Malloko. Теперь в ТРЦ «Малахит», «Фаворит» и «Солнечный» при получении дисконтной карты Malloko выдается наклейка на автомобиль.
Сюжет
Тюмень

Зачем нужна карта постоянного покупателя Malloko?

— экономия на покупках;

— получение различных бонусов от партнеров дисконтной программы Malloko;

— возможность получать одним из первых информацию о распродажах и поступлениях новых коллекций;

— получение скидок во многих магазинах города с помощью одной дисконтной карты.

Как получить карту постоянного покупателя Malloko?

В течение одного дня в магазинах торговых центров «Солнечный», «Малахит», «Фаворит» Вам необходимо совершить покупку на общую сумму не менее 3 000 рублей или выполнить условия, актуальные на момент получения карты.

С кассовым и товарным чеками либо с квитанцией подойти к стойке администратора дисконтной программы Malloko не позднее 3 дней с момента совершения покупки, сообщить анкетные данные.

Центры выдачи карт постоянного покупателя «Malloko»

— часовой салон «Академия времени» (Республики, 131)

— ТЦ ЦУМ, часовой салон «Академия времени» (Орджоникидзе, 63а)

— ТРЦ «Солнечный», 2 этаж (Пермякова, 50б)

— ТРЦ «Фаворит», 2 этаж (В. Гнаровской, 12)

— ТРЦ «Малахит», 1 этаж (Республики, 200а)

#Новости#ТРЦ Фаворит#ТРЦ Малахит#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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