Получи вместе с картой Malloko наклейку на автомобиль

Зачем нужна карта постоянного покупателя Malloko?
— экономия на покупках;
— получение различных бонусов от партнеров дисконтной программы Malloko;
— возможность получать одним из первых информацию о распродажах и поступлениях новых коллекций;
— получение скидок во многих магазинах города с помощью одной дисконтной карты.
Как получить карту постоянного покупателя Malloko?
В течение одного дня в магазинах торговых центров «Солнечный», «Малахит», «Фаворит» Вам необходимо совершить покупку на общую сумму не менее 3 000 рублей или выполнить условия, актуальные на момент получения карты.
С кассовым и товарным чеками либо с квитанцией подойти к стойке администратора дисконтной программы Malloko не позднее 3 дней с момента совершения покупки, сообщить анкетные данные.
Центры выдачи карт постоянного покупателя «Malloko»
— часовой салон «Академия времени» (Республики, 131)
— ТЦ ЦУМ, часовой салон «Академия времени» (Орджоникидзе, 63а)
— ТРЦ «Солнечный», 2 этаж (Пермякова, 50б)
— ТРЦ «Фаворит», 2 этаж (В. Гнаровской, 12)
— ТРЦ «Малахит», 1 этаж (Республики, 200а)