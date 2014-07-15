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По городу пройдет странная процессия

15 июля 2014, 11:09
Фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет 25 июля в сквере Комсомольском. Познакомиться с жителями «Города снов» можно будет уже в среду, 16 июля, в самых популярных местах нашего города с 17 до 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Команда туристов из «Города снов» побывает на площади 400-летия Тюмени, Цветном бульваре, в сквере Сибирских кошек, на Центральной площади и у моста Влюбленных. Они расскажут о грядущем фестивале и сделают яркий фото-look с каждым зрителем. Это комическое путешествие по городу никого не оставит равнодушным!

Фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет 25 июля в сквере Комсомольский с 18:00 до 23:00. В этом году фестиваль пройдет в новом формате. В парке «Комсомольский» будет создано уличное арт-пространство «Город снов», сообщает пресс-служба театра «Мимикрия». С 18:00 до 23:00 парк превратится в большой театр под открытым небом, в котором выступят приглашенные театры-участники фестиваля, состоится премьера уличного спектакля театра «Мимикрия», будут созданы игровые площадки для зрителей, на которых пройдут разнообразные мастер-классы, ярмарки, творческие мини-фестивали, организованы зоны для пикников и другие альтернативные варианты досуга для жителей Тюмени.

«Мы создадим уличный праздник, на котором каждый желающий станет творцом!», — обещают организаторы фестиваля театр «Мимикрия» и телеканал «Тюменское время».

#Новости#Театр Мимикрия#Театр#Тюмень#Ирина#Культура
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