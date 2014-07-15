По городу пройдет странная процессия

Фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет 25 июля в сквере Комсомольский с 18:00 до 23:00. В этом году фестиваль пройдет в новом формате. В парке «Комсомольский» будет создано уличное арт-пространство «Город снов», сообщает пресс-служба театра «Мимикрия». С 18:00 до 23:00 парк превратится в большой театр под открытым небом, в котором выступят приглашенные театры-участники фестиваля, состоится премьера уличного спектакля театра «Мимикрия», будут созданы игровые площадки для зрителей, на которых пройдут разнообразные мастер-классы, ярмарки, творческие мини-фестивали, организованы зоны для пикников и другие альтернативные варианты досуга для жителей Тюмени.