Нелегальные посевы ГМО достигли 400 тысяч гектаров

В настоящее время отсутствует сводный государственный реестр генно-инженерно-модифицированных организмов, а также продукции, полученный из ГМО. «После создания сводного реестра информация о зарегистрированных генно-инженерно-модифицированных организмах, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, будет доступна физическим и юридическим лицам»,- говорится в проекте приказа Минздрава РФ. Отмечается, что такой реестр будет введен с июля 2017 года.
Напомним, в сентябре 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 июня 2014 года поля можно засевать генетически модифицированными семенами. В феврале 2014 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете выращивания пищевых товаров из ГМО. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что постановление правительства, легализующее ГМО-посевы, будет скорректировано. Об этом пишет «РИА Новости».
Как ранее пояснял Медведев, постановление правительства, вводящее сертификацию ГМО-семян, было принято в результате сложного процесса присоединения ко Всемирной торговой организации. Тем не менее оно будет скорректировано, так как сроки, которые туда заложены, оказались слишком оптимистическими, отмечал премьер. Позднее кабмин отложил введение государственной регистрации генетически модифицированных организмов до 1 июля 2017 года. Медведев подчеркивал, что даже если эта сертификация появится через три года, это не значит, что будет разрешено использовать генно-модифицированный материал.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявлял, что нелегальные посевы ГМО в РФ достигли 400 тысяч га. Президент Владимир Путин требовал защитить граждан от употребления продуктов, полученных из ГМО. Он отмечал, что это можно сделать при соблюдении обязательств в рамках Всемирной торговой организации.
Россельхознадзор не раз заявлял, что качество семян является основой продовольственной безопасности РФ и развитые страны имеют жесткие системы контроля в сфере их оборота. Ведомство отмечало, что создание, испытание и семеноводство трансгенных сортов сельхозрастений в мире монополизировано рядом транснациональных корпораций, которые могут ограничивать доступ к данным о неблагоприятных последствиях их широкого использования.
Фото: otvet.mail.ru