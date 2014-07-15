Нелегальные посевы ГМО достигли 400 тысяч гектаров

Как ранее пояснял Медведев, постановление правительства, вводящее сертификацию ГМО-семян, было принято в результате сложного процесса присоединения ко Всемирной торговой организации. Тем не менее оно будет скорректировано, так как сроки, которые туда заложены, оказались слишком оптимистическими, отмечал премьер. Позднее кабмин отложил введение государственной регистрации генетически модифицированных организмов до 1 июля 2017 года. Медведев подчеркивал, что даже если эта сертификация появится через три года, это не значит, что будет разрешено использовать генно-модифицированный материал.