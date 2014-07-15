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Надругался над девочкой, угрожая ножом

15 июля 2014, 16:25
В Тюмени 49-летний мужчина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дети

Преступление в отношении маленькой тюменки было совершено в апреле текущего года в одном из домов по улице Днепровской. По формулировке пресс-службы Следственного управления СК РФ по Тюменской области, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. При этом, чтобы ребенок не сопротивлялся, он угрожал своей жертве ножом.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Сексуальное насилие#Дети#Тюмень#Таня#Происшествия
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