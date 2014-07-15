Надругался над девочкой, угрожая ножом

Преступление в отношении маленькой тюменки было совершено в апреле текущего года в одном из домов по улице Днепровской. По формулировке пресс-службы Следственного управления СК РФ по Тюменской области, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. При этом, чтобы ребенок не сопротивлялся, он угрожал своей жертве ножом.