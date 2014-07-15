Надругался над девочкой, угрожая ножом

Преступление в отношении маленькой тюменки было совершено в апреле текущего года в одном из домов по улице Днепровской. По формулировке пресс-службы Следственного управления СК РФ по Тюменской области, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. При этом, чтобы ребенок не сопротивлялся, он угрожал своей жертве ножом.
Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.