Дворовые команды сыграют в стритбол на «Играх доброй воли»

На базе Детско-юношеской спортивной школы «Тура» сегодня, 15 июля, пройдет первый этап ежегодных «Игр доброй воли» среди дворовых команд детей. Командам предстоят соревнования по стритболу.
Традиционно «Игры доброй воли» проходят в два этапа: стритбол и туризм, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. В сборную команду из 10 человек могут войти как мальчики, так и девочки. Четверо участников отстаивают честь своих дворов в стритболе, остальные — на туристической.
В этом году к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000–2002 годов рождения. В уличный баскетбол сыграют около 10 дворовых коллективов. Заявки на участие принимаются до начала соревнований. Команды, проявившие себя лучше остальных, получат право выступить в областном туре «Игр доброй воли».