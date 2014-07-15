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Дворовые команды сыграют в стритбол на «Играх доброй воли»

15 июля 2014, 10:22
На базе Детско-юношеской спортивной школы «Тура» сегодня, 15 июля, пройдет первый этап ежегодных «Игр доброй воли» среди дворовых команд детей. Командам предстоят соревнования по стритболу.
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Дети

На базе Детско-юношеской спортивной школы «Тура» сегодня, 15 июля, пройдет первый этап ежегодных «Игр доброй воли» среди дворовых команд детей. Командам предстоят соревнования по стритболу.

Традиционно «Игры доброй воли» проходят в два этапа: стритбол и туризм, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. В сборную команду из 10 человек могут войти как мальчики, так и девочки. Четверо участников отстаивают честь своих дворов в стритболе, остальные — на туристической.

В этом году к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000–2002 годов рождения. В уличный баскетбол сыграют около 10 дворовых коллективов. Заявки на участие принимаются до начала соревнований. Команды, проявившие себя лучше остальных, получат право выступить в областном туре «Игр доброй воли».

#Новости#Стритбол#Игры#Спорт#Дети#Алексей
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