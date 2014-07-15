Дворовые команды сыграют в стритбол на «Играх доброй воли»

Традиционно «Игры доброй воли» проходят в два этапа: стритбол и туризм, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. В сборную команду из 10 человек могут войти как мальчики, так и девочки. Четверо участников отстаивают честь своих дворов в стритболе, остальные — на туристической.