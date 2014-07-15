Директор ООО «Автотрейдинг» задолжала налоговой крупную сумму

«По данным следствия директор фирмы в период с 2009 по 2012 год с целью уклонения от уплаты налогов предоставила в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о доходах. Тем самым она уклонилась от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму, превышающую 20 миллионов рублей. Это, согласно примечанию к ст.199 УК РФ, является особо крупным размером», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.