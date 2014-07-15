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Директор ООО «Автотрейдинг» задолжала налоговой крупную сумму

15 июля 2014, 10:01
В Тюмени директору ООО «Автотрейдинг» предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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Тюмень

«По данным следствия директор фирмы в период с 2009 по 2012 год с целью уклонения от уплаты налогов предоставила в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о доходах. Тем самым она уклонилась от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму, превышающую 20 миллионов рублей. Это, согласно примечанию к ст.199 УК РФ, является особо крупным размером», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Женщине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Тюмень#Уклонение от уплаты налогов#Таня#Происшествия
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