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ЧП в московском метро: уже 19 погибших

15 июля 2014, 17:37
По уточненным данным МЧС, число погибших в результате ЧП на синей ветке московского метрополитена достигло 19 человек. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Москве Александр Гаврилов.

«На данный момент семь тел погибших переданы следственным подразделениям и находятся на верхней части вестибюля. Из них четыре мужчины и три женщины. В первом вагоне остается в работе шесть тел погибших, во втором вагоне — шесть тел погибших», — сообщил Гаврилов в ходе заседания по ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что среди погибших был машинист аварийного вагона, однако власти Москвы опровергли эту информацию. По последним данным, в результате аварии пострадал 161 человек, 123 из них госпитализированы. Детей среди них нет.

Утром 15 июля три вагона пассажирского состава сошли с рельсов в 200 метрах от станции «Славянский бульвар». По одной из версий, авария произошла из-за механического повреждения в креплении колесной тележки с корпусом вагона: в результате отрыва тележки вагоны сошли с рельсов и несколько раз столкнулись с тюбингом. По другой — ЧП произошло в результате резкого торможения поезда, к которому привело понижение напряжения в перегоне и ложное срабатывание сигнализации в метро. Еще одной возможной причиной аварии мог стать сбой стрелки — она не успела вовремя встать в нужное положение, в то время как на контактном рельсе произошел скачок напряжения.

#Новости#Происшествия#Москва#Таня#Общество
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