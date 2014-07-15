ЧП в московском метро: уже 19 погибших

Утром 15 июля три вагона пассажирского состава сошли с рельсов в 200 метрах от станции «Славянский бульвар». По одной из версий, авария произошла из-за механического повреждения в креплении колесной тележки с корпусом вагона: в результате отрыва тележки вагоны сошли с рельсов и несколько раз столкнулись с тюбингом. По другой — ЧП произошло в результате резкого торможения поезда, к которому привело понижение напряжения в перегоне и ложное срабатывание сигнализации в метро. Еще одной возможной причиной аварии мог стать сбой стрелки — она не успела вовремя встать в нужное положение, в то время как на контактном рельсе произошел скачок напряжения.