Юрий Феоктистов: Мотоциклисты стали сознательнее относиться к ПДД

— Тогда было труднее, ведь для Тюмени это было непривычно, многие не понимали, как следует реагировать на наше появление на дороге и постах ДПС. Особенно заметно это по байкерам. Если раньше они могли проехать мимо, не реагируя на наши жесты и требования остановиться, то сейчас такого практически не бывает. Мотоциклисты стали более сознательно и ответственно относиться к правилам дорожного движения.