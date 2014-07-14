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Юрий Феоктистов: Мотоциклисты стали сознательнее относиться к ПДД

14 июля 2014, 09:29
Наверняка, каждый тюменец успел заметить, что уже второй год наши улицы патрулируют инспекторы ДПС на мотоциклах. За это время существенно снизилось количество нарушений правил дорожного движения мотоциклистами, а также стало меньше незарегистрированных байков. Об этом и многом другом рассказал порталу NashGorod.ru инспектор ДПС, старший лейтенант Юрий Феоктистов.

Скажите, пожалуйста, как давно вы работаете в сфере обеспечения порядка на дорогах?

— Работать инспектором ДПС я начал в 2005 году, а именно в мотовзводе с момента его образования — с мая 2013 года.

Многое ли изменилось с тех пор, как вы пересели на мотоцикл?

— Очень многое. Если раньше я просто с удовольствием ходил на работу, то теперь мне это еще больше нравится. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И особенно приятно видеть результаты своей деятельности — все больше мотоциклистов регистрируют свои транспортные средства, ездят в шлемах и по первому нашему требованию останавливаются.

А в первые месяцы работы мотовзвода было не так?

— Тогда было труднее, ведь для Тюмени это было непривычно, многие не понимали, как следует реагировать на наше появление на дороге и постах ДПС. Особенно заметно это по байкерам. Если раньше они могли проехать мимо, не реагируя на наши жесты и требования остановиться, то сейчас такого практически не бывает. Мотоциклисты стали более сознательно и ответственно относиться к правилам дорожного движения.

Если нарушитель уезжает от вас, догоняете?

— Конечно. Это же наша работа. Пресекаем нарушения, проводим разъяснительные беседы. Объясняем, что даже если что-то не в порядке с документами, то все равно лучше остановиться, а не пытаться уехать. Правда такое случается нечасто по сравнению с прошлым годом. Но бывает, когда видим и среди автолюбителей нарушения, тоже останавливаем.

Сколько в данный момент мотоциклов и инспекторов в мотовзводе и какой у вас график работы?

— Всего 4 мотоцикла, инспекторов 8. График 2 на 2, обычно с 16:00. Но иногда приходится выходить позже или раньше. Это связано с тем, что некоторые байкеры выясняют, кто и на каком посту будет работать и стараются избегать проездов по ближайшим к посту улицам, чтобы не попасться с нарушениями.

Узнали ли вы что-нибудь новое о двухколесной жизни Тюмени?

— Да, узнал. В том году мы все мало понимали принцип движения мотоциклистов по городу. А теперь зачастую догадываемся, кто и куда едет. В Тюмени есть точки сбора местных байкеров, различные байк-клубы. Да и я стал увлекаться мотоциклами.

Есть ли у вас свой собственный?

— Нет, но со временем надеюсь приобрести. Думаю, это будет или туристический, или спортивный.

А какие технические характеристики вашего рабочего мотоцикла?

— У нас BMW R 900 RT, оппозитный двигатель, объем 1000 кубических сантиметров, максимальная скорость 200 км/ч. Кстати, и в Москве мотобат на таких же ездит, только у них немного мощнее.

И напоследок хотелось бы узнать, что самое интересное для вас в работе?

— За две недели я успел побывать в двух командировках — в Упоровском районе и Тобольске. Это интересный опыт, да и полезный — навели порядок в тех городах.

Нам остается поблагодарить Юрия за интервью пожелать всем инспекторам мотовзвода сухих дорог и ответственных мотоциклистов.

Беседовала Ирина Алькаева Фото автора

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