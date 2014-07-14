Юрий Феоктистов: Мотоциклисты стали сознательнее относиться к ПДД

Скажите, пожалуйста, как давно вы работаете в сфере обеспечения порядка на дорогах?
— Работать инспектором ДПС я начал в 2005 году, а именно в мотовзводе с момента его образования — с мая 2013 года.
Многое ли изменилось с тех пор, как вы пересели на мотоцикл?
— Очень многое. Если раньше я просто с удовольствием ходил на работу, то теперь мне это еще больше нравится. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И особенно приятно видеть результаты своей деятельности — все больше мотоциклистов регистрируют свои транспортные средства, ездят в шлемах и по первому нашему требованию останавливаются.
А в первые месяцы работы мотовзвода было не так?
— Тогда было труднее, ведь для Тюмени это было непривычно, многие не понимали, как следует реагировать на наше появление на дороге и постах ДПС. Особенно заметно это по байкерам. Если раньше они могли проехать мимо, не реагируя на наши жесты и требования остановиться, то сейчас такого практически не бывает. Мотоциклисты стали более сознательно и ответственно относиться к правилам дорожного движения.
Если нарушитель уезжает от вас, догоняете?
— Конечно. Это же наша работа. Пресекаем нарушения, проводим разъяснительные беседы. Объясняем, что даже если что-то не в порядке с документами, то все равно лучше остановиться, а не пытаться уехать. Правда такое случается нечасто по сравнению с прошлым годом. Но бывает, когда видим и среди автолюбителей нарушения, тоже останавливаем.
Сколько в данный момент мотоциклов и инспекторов в мотовзводе и какой у вас график работы?
— Всего 4 мотоцикла, инспекторов 8. График 2 на 2, обычно с 16:00. Но иногда приходится выходить позже или раньше. Это связано с тем, что некоторые байкеры выясняют, кто и на каком посту будет работать и стараются избегать проездов по ближайшим к посту улицам, чтобы не попасться с нарушениями.
Узнали ли вы что-нибудь новое о двухколесной жизни Тюмени?
— Да, узнал. В том году мы все мало понимали принцип движения мотоциклистов по городу. А теперь зачастую догадываемся, кто и куда едет. В Тюмени есть точки сбора местных байкеров, различные байк-клубы. Да и я стал увлекаться мотоциклами.
Есть ли у вас свой собственный?
— Нет, но со временем надеюсь приобрести. Думаю, это будет или туристический, или спортивный.
А какие технические характеристики вашего рабочего мотоцикла?
— У нас BMW R 900 RT, оппозитный двигатель, объем 1000 кубических сантиметров, максимальная скорость 200 км/ч. Кстати, и в Москве мотобат на таких же ездит, только у них немного мощнее.
И напоследок хотелось бы узнать, что самое интересное для вас в работе?
— За две недели я успел побывать в двух командировках — в Упоровском районе и Тобольске. Это интересный опыт, да и полезный — навели порядок в тех городах.
Нам остается поблагодарить Юрия за интервью пожелать всем инспекторам мотовзвода сухих дорог и ответственных мотоциклистов.
Беседовала Ирина Алькаева Фото автора