Выпавшая из окна девушка-подросток приехала в Тюмень лечиться

Девушке было 14 лет. В Тюмень она приехала из Азербайджана вместе с семьей на лечение — школьница страдала эпилепсией.
Вечером в субботу, 12 июля, девушка и ее мама были дома, в квартире на Московском тракте. Они находились в разных комнатах. В какой-то момент женщина услышала крик, побежала к дочери и увидела ее лежащей внизу под окном.
В следственном управлении отметили, что семья у девушки благополучная, предпосылок для самоубийства не было, однако погибшая сильно переживала из-за болезни. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Как полагают следователи, о доведении до суицида речи в данном случае не идет.