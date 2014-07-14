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Выпавшая из окна девушка-подросток приехала в Тюмень лечиться

14 июля 2014, 12:01
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области подтвердили информацию о том, что 12 июля на Московском тракте выпала из окна девушка-подросток. По данному факту проводится проверка.
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Тюмень

Девушке было 14 лет. В Тюмень она приехала из Азербайджана вместе с семьей на лечение — школьница страдала эпилепсией.

Вечером в субботу, 12 июля, девушка и ее мама были дома, в квартире на Московском тракте. Они находились в разных комнатах. В какой-то момент женщина услышала крик, побежала к дочери и увидела ее лежащей внизу под окном.

В следственном управлении отметили, что семья у девушки благополучная, предпосылок для самоубийства не было, однако погибшая сильно переживала из-за болезни. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Как полагают следователи, о доведении до суицида речи в данном случае не идет.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Следственное управление#Таня#Происшествия
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