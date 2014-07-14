Выпавшая из окна девушка-подросток приехала в Тюмень лечиться

В следственном управлении отметили, что семья у девушки благополучная, предпосылок для самоубийства не было, однако погибшая сильно переживала из-за болезни. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Как полагают следователи, о доведении до суицида речи в данном случае не идет.