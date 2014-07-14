Воды нет в 20 домах Тюмени, а теперь и в КАО

В 9 утра отключены от водопотребления многоэтажки по улицам Харьковская: 72/1, 93, 93/3, 95/1, 95, 97; Пермякова: 2/4, 2/5, 2/1, 2/3, 2/3стр., 2а/3, 2а/1; и Гилевская роща: 2, 2а, 2б, 4, 4/14, 4/8, 4/2. «Это все административные здания, — говорит руководитель пресс-службы «Тюмень водоканала» Иван Камельских, — вода в них отключена для того, чтобы вернуть водоснабжение в здание по адресу Пермякова 2/3.
Без воды также завтра останется частный сектор в Калининском округе, предупреждает портал водоканала. В 9 утра 15 июля отключат водоснабжение по адресам: Болотникова: 19, 21, 30а, 44; Димитрова: 88; Комбинатская: 10в; Коммунистическая: 14б; Подгорная: 12а; Садовая: 107; ж/д Свободы: 84/1, 84, 86; Льва Толстого: 31, 33; Ямская: 88, 90, 92; Болотникова: 19/4, 21а; адм.зд Коммунистическая: 16а, 16а/1, 18а; адм.зд Подгорная: 24а; адм.зд Полевая: 59; адм.зд Садовая: 38; адм.зд Льва Толстого: 35; адм.зд Ямская: 92/1; а также школа № 57 и ряд частных домов (Деревообделочников; Димитрова; Затюменская; Ирбитская; Казанская; Казанский; Комбинатская; Коммунистическая; Норильский; Подгорная; Полевая; Пролетарская; Пугачева; Садовая; Свободы; Льва Толстого).
Предварительная дата включения: 16 июля 9 часов утра.