Воды нет в 20 домах Тюмени, а теперь и в КАО

В 9 утра отключены от водопотребления многоэтажки по улицам Харьковская: 72/1, 93, 93/3, 95/1, 95, 97; Пермякова: 2/4, 2/5, 2/1, 2/3, 2/3стр., 2а/3, 2а/1; и Гилевская роща: 2, 2а, 2б, 4, 4/14, 4/8, 4/2. «Это все административные здания, — говорит руководитель пресс-службы «Тюмень водоканала» Иван Камельских, — вода в них отключена для того, чтобы вернуть водоснабжение в здание по адресу Пермякова 2/3.