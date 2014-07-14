Виновник февральской аварии с автобусом был под наркотиками

Прокуратура города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга 46-летнего Вячеслава Устюгова, по вине которого в феврале текущего года в центре города под колесами автобуса погибли два человека.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Как установлено расследованием, 26 февраля Устюгов на грузовом автофургоне-рефрижераторе Mercedes доставил из Екатеринбурга в Тюмень товар, который в течение дня развозил по магазинам. Вечером около 20:22 водитель направился еще в одну торговую точку. Подъезжая по левому (четвертому) ряду к перекрестку улиц Республики — Мельникайте, Устюгов решил с Республики повернуть налево — на Мельникайте, хотя установленный дорожный знак 5.15.2 разрешал ему движение только прямо. Кроме того, при повороте налево водитель не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 14-го маршрута, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством.
Автобус отбросило на тротуар, где он насмерть сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 46-ти и 57-ми лет. Третья пострадавшая — 20-летняя девушка — была тяжело ранена. Еще 13 человек после аварии поступили в больницу с различными ушибами и ссадинами.
Устюгов был задержан и 28 февраля по решению суда заключен под стражу.
В ходе следствия установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением метилендиоксипировалерона. Не соглашаясь с результатами исследования, Устюгов выдвинул версию о подмене его анализа. Проведенная по делу генетическая экспертиза показала, что подмены не было.
Согласно заключению автотехнической экспертизы, водитель автобуса не располагал технической возможностью предотвратить столкновение.
5 июня Устюгову было предъявлено в окончательной редакции обвинение по ч.6 ст. 264 УК РФ.
9 июня он и его адвокат были уведомлены об окончании следственных действий. Адвокат 17 июня ознакомился с делом, а Устюгов стал затягивать ознакомление. В связи с этим суд по ходатайству следствия установил обвиняемому срок для ознакомления с делом до 4 июля.
Прокуратура города Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч.6 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.