Виновник февральской аварии с автобусом был под наркотиками

Как установлено расследованием, 26 февраля Устюгов на грузовом автофургоне-рефрижераторе Mercedes доставил из Екатеринбурга в Тюмень товар, который в течение дня развозил по магазинам. Вечером около 20:22 водитель направился еще в одну торговую точку. Подъезжая по левому (четвертому) ряду к перекрестку улиц Республики — Мельникайте, Устюгов решил с Республики повернуть налево — на Мельникайте, хотя установленный дорожный знак 5.15.2 разрешал ему движение только прямо. Кроме того, при повороте налево водитель не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 14-го маршрута, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством.