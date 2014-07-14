В Тюмени практически повторился прошлогодний потоп

Между тем небесная канцелярия решила, видимо, если не повторить, то по крайней мере приблизиться к прошлогоднему рекорду. В настоящее время дождь в Тюмени прекратился, однако, по данным метеорологов, сильные дожди повторятся и завтра. В среду осадков уже не прогнозируется, температура воздуха поднимется до +21 градуса.