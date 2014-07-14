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В Тюмени практически повторился прошлогодний потоп

14 июля 2014, 18:01
Проливной дождь в Тюмени, который лил всю ночь и утро понедельника, устроил настоящий потоп на городских улицах. Досталось всем: и автомобилистам, и пешеходам. В некоторых местах горожане вынуждены были ходить по щиколотку в воде, машины двигались через глубокие лужи.

Нечто подобное буквально на прошлой неделе наблюдалось в соседнем Кургане, а год назад — в самой Тюмени. Правда, прошлогодний тропический ливень спровоцировал настоящий потоп в городе: затопило не только улицы, но и первые этажи торговых центров «Солнечный» и «Орион».

Между тем небесная канцелярия решила, видимо, если не повторить, то по крайней мере приблизиться к прошлогоднему рекорду. В настоящее время дождь в Тюмени прекратился, однако, по данным метеорологов, сильные дожди повторятся и завтра. В среду осадков уже не прогнозируется, температура воздуха поднимется до +21 градуса.

#Новости#Дождь#Погода#Алексей#Общество
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