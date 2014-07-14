В Силкином логу прошел грузовой кросс

Победителем в классе Т1-2500 стал Пётр Дрофичев, опередивший пилотов из Ульяновска Вадима Новикова и Павла Звягина, занявших второе и третье места соответственно. Гонки дивизиона Т4-2 выиграл Сергей Кротов из Арзамаса, второе место занял его родственник и земляк Александр Кротово, а замкнул тройку призеров Анатолий Зелепукин из Ростова-на-Дону. Тюменцы Сергей Зиндяев и Валерий Шепельский стали, соответственно, пятым и восьмым. Сильнейшим из гонщиков Т4-3 оказался пилот из подмосковной Истры Владимир Сучков, еще один представитель этого города, Дмитрий Гончаров, финишировал третьим, а «серебро» досталось Денису Демидову из Режа. Олег Молоножко и Валерий Соловьёв, представляющие Тюмень, стали пятым и девятым соответственно.