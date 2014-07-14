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В Силкином логу прошел грузовой кросс

14 июля 2014, 10:04
В первые выходные июля, 5–6 числа, в Силкином логу под Тюменью состоялся гоночный уикенд — спортсмены сразились за победу в рамках чемпионата и кубка России по кроссу на грузовиках в классах Т4-2, Т4-3 и внедорожниках УАЗ в зачете Т1-2500.
Сюжет
Тюмень

Силкин лог в сезоне-2014 собрал два десятка грузовиков ГАЗ-53 (класс Т4-2) и ЗИЛ-130 (класс Т4-3), а также десяток УАЗов (класс Т1-2500) — среди участников этого зачета был и легендарный в автоспортивных кругах москвич Пётр Дрофичев, успешно выступивший в Тюмени. Вместе с ним на трассу выходили представители Ульяновска, Арзамаса, Ростова-на-Дону, Режа, Первоуральска, Истры и, конечно, Тюмени.

В этом году понаблюдать за заездами многотонных грузовиков приехали несколько тысяч тюменцев и гостей города, которые смогли своими глазами увидеть зрелищные старты. К сожалению, из-за машин зрителей, мешавших работе поливальной техники, организаторами было принято решение не проводить финальный Суперзаезд.

Победителем в классе Т1-2500 стал Пётр Дрофичев, опередивший пилотов из Ульяновска Вадима Новикова и Павла Звягина, занявших второе и третье места соответственно. Гонки дивизиона Т4-2 выиграл Сергей Кротов из Арзамаса, второе место занял его родственник и земляк Александр Кротово, а замкнул тройку призеров Анатолий Зелепукин из Ростова-на-Дону. Тюменцы Сергей Зиндяев и Валерий Шепельский стали, соответственно, пятым и восьмым. Сильнейшим из гонщиков Т4-3 оказался пилот из подмосковной Истры Владимир Сучков, еще один представитель этого города, Дмитрий Гончаров, финишировал третьим, а «серебро» досталось Денису Демидову из Режа. Олег Молоножко и Валерий Соловьёв, представляющие Тюмень, стали пятым и девятым соответственно.

К сожалению, спортсмены из областного центра не попали в число призеров в классах Т4-2 и Т4-3, но навязали лидерам острую борьбу, а зрителей порадовали зрелищными заездами. Помимо кубковых и чемпионских заездов, болельщики увидели старты кроссовых автомобилей «Волга», заезды которых являются изюминкой большинства тюменских соревнований.

Чемпионат России по кроссу. Личный зачет. Класс Т1-2500:

  • Пётр Дрофичев (Москва)
  • Вадим Новиков (Ульяновск)
  • Павел Звягин (Ульяновск)

Кубок России по кроссу. Личный зачет. Класс Т4-2:

  • Сергей Кротов (Арзамас)
  • Александр Кротов (Арзамас)
  • Анатолий Зелепукин (Ростов-на-Дону)

Кубок России по кроссу. Личный зачет. Класс Т4-3:

  • Владимир Сучков (Истра)
  • Денис Демидов (Реж)
  • Дмитрий Гончаров (Истра)

Кубок России по кроссу. Командный зачет. Класс Т4-3:

  • АК ОАО «ПСО-13» г. Истра
  • Мострансавто — Истринское АТП

Фото Евгения Кострыкина

#Новости#Грузовики#Тюмень#Автоспорт#Транспорт#Olga#Общество
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