В «семерке»-перевертыше ехала семья с двумя детьми

«Жигули» седьмой модели из Курганской области опрокинулись на 179 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. 25-летний водитель ехал слишком быстро, что и спровоцировало опрокидывание, затем машина въехала в опору ЛЭП. Сам мужчина утверждает, что в автомобиле лопнуло колесо. Водитель был не совсем трезв, показания алкотестера составили 0,16 мг/л, отмечают в УГИБДД Тюменской области. В автомобиле находились жители села Куликово Курганской области: семья в составе мамы, папы и двух маленьких девочек в возрасте одного года и полутора месяцев, и еще один пассажир. Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились без удерживающих устройств. 28-летняя женщина получила тяжелую травму головы, она находится в коме. Малышки госпитализированы с травмами головы, находятся под наблюдением врачей. 25-летний водитель, отец детей, получил сотрясение головного мозга, у 22-летнего пассажира ушиб головного мозга и перелом челюсти. Очевидцы аварии сначала вытащили из искореженной машины маму, находившуюся без сознания. Потом услышали в машине детский плач, из груды вещей достали девочку, к счастью, кто-то услышал еще звуки, напоминающие кряхтенье, после этого там же нашли младенца.
В шестом часу утра в поселке Боровский веселая компания на автомобиле «Волга» въехала в кирпичный забор на улице Островского. Водитель был пьян, права управления транспортом не имеет. 25-летняя нетрезвая пассажирка получила рваную рану носа и ушиб лба.
В 11 часов вечера в Тюмени на перекрестке улиц Колхозной и Южной столкнулись «Лада» и Volkswagen, в последствии «Ладу» отбросило в опору освещения. Причиной аварии послужило нарушение очередности проезда перекрестка. В ДТП травмированы три человека: 21-летний водитель «Лады» получил ушибы, пассажиры 22-х и 24-х лет получили рваные раны головы.
Вечером на улице 50 лет ВЛСКМ, 95 на пешеходном переходе автомобилем Nissan сбит 28-летний пешеход. Молодой человек получил тяжелые повреждения: открытые переломы обеих ног.
Автобус MAN и Chevrolet столкнулись на улице Пермякова, 19. Предварительно, водитель автобуса не смог выбрать безопасную скорость. В результате 28-летний водитель Chevrolet получил переломы ребер и ушиб грудной клетки.
Около полуночи на перекрестке улиц Ленинградской и Пархоменко нетрезвый и лишенный права управления автомобилем водитель на автомобиле ВАЗ-2115 спровоцировал столкновение трех автомобилей «Лада», нарушив правила очередности проезда на перекрестке. Травмированы 33-летние водитель и пассажир ВАЗ-2115, у них повреждения головы и ушибы.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области