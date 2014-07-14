В «семерке»-перевертыше ехала семья с двумя детьми

«Жигули» седьмой модели из Курганской области опрокинулись на 179 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. 25-летний водитель ехал слишком быстро, что и спровоцировало опрокидывание, затем машина въехала в опору ЛЭП. Сам мужчина утверждает, что в автомобиле лопнуло колесо. Водитель был не совсем трезв, показания алкотестера составили 0,16 мг/л, отмечают в УГИБДД Тюменской области. В автомобиле находились жители села Куликово Курганской области: семья в составе мамы, папы и двух маленьких девочек в возрасте одного года и полутора месяцев, и еще один пассажир. Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились без удерживающих устройств. 28-летняя женщина получила тяжелую травму головы, она находится в коме. Малышки госпитализированы с травмами головы, находятся под наблюдением врачей. 25-летний водитель, отец детей, получил сотрясение головного мозга, у 22-летнего пассажира ушиб головного мозга и перелом челюсти. Очевидцы аварии сначала вытащили из искореженной машины маму, находившуюся без сознания. Потом услышали в машине детский плач, из груды вещей достали девочку, к счастью, кто-то услышал еще звуки, напоминающие кряхтенье, после этого там же нашли младенца.