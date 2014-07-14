Уезжать ли на заработки в другой город?

Исследования показали, что наибольшая доля готовых переехать в другой регион — во Владивостоке (47% соискателей указали в своем резюме готовность к переезду), в Сочи (46,6%) и в Омске (45%). Меньше всего желающих переехать — в Санкт-Петербурге, Воронеже и Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге и Уфе переехать в другой город и регион готов каждый третий — 29% и 33% соответственно. В Перми эта цифра равна 35%, а в Челябинске 37%.
Что же касается нашего родного города, покинуть его ради высокого заработка готовы 36% жителей. Так, тюменка Галина Сафонова утверждает: «Если бы мне предложили интересную и высокооплачиваемую работу, то я бы переехала не раздумывая. Я считаю, что пока мы молоды, нужно стремиться к достойному уровню жизни. Многих останавливает наличие маленьких детей, но я считаю, что это не является неразрешимой проблемой».
Если бы мне предложили интересную и высокооплачиваемую работу, то я бы переехала не раздумывая. Я считаю, что пока мы молоды, нужно стремиться к достойному уровню жизни.
Принимая решение о переезде в другой город, каждый ставит перед собой главный вопрос — куда именно отправиться на работу. Согласно исследованиям, в каждом регионе самым популярным городом для переезда остается Москва. Однако предпочтения соискателей относительно нового места проживания не всегда ограничиваются столицей.
Так, жители Екатеринбурга и Челябинска чаще всего отдают предпочтение Санкт-Петербургу и Сочи, а вот жители Перми с радостью переехали бы в Екатеринбург. Помимо вышеназванных городов соискатели из Уфы рассматривают в качестве нового места работы Казань. Среди приоритетных регионов для переезда у тюменцев Санкт-Петербург, Екатеринбург, ХМАО и ЯНАО. А вот Сочи для наших горожан не так привлекателен, — об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.
Для части населения России город переезда не имеет решающего значения. 15% соискателей при выборе нового места жительства руководствуются не личными симпатиями к конкретному региону. «Важен не город, важна зарплата, а также возможность достаточно часто приезжать в Тюмень, хотя бы на недельку», — говорит начинающий предприниматель Анна Поспелкова.
Важен не город, важна зарплата, а также возможность достаточно часто приезжать в Тюмень, хотя бы на недельку.
По результатам проведенного HeadHunter исследования профессиональная область, в которой занят соискатель, также играет огромную роль при принятии решения о переезде. Наиболее «легкими» на подъем оказались те, кто трудится в сферах добычи сырья, производства, транспорта и логистики, страхования и туризма. А вот рабочий персонал и научные работники с трудом покидают родные города.
«Высокое зарплатное предложение и предоставление работодателем жилья — основные факторы, способные еще больше стимулировать, и, кроме того, изменить мнение негативно настроенных к переезду опрошенных в пользу смены региона проживания», — подвела итог директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.