Уезжать ли на заработки в другой город?

Исследования показали, что наибольшая доля готовых переехать в другой регион — во Владивостоке (47% соискателей указали в своем резюме готовность к переезду), в Сочи (46,6%) и в Омске (45%). Меньше всего желающих переехать — в Санкт-Петербурге, Воронеже и Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге и Уфе переехать в другой город и регион готов каждый третий — 29% и 33% соответственно. В Перми эта цифра равна 35%, а в Челябинске 37%.