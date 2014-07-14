Тюменский гонщик успешно выступил в Бельгии

Саликов стабильно набирал очки, выиграл один из отборочных «хитов» и выбыл из сражения только на стадии первого полуфинала, заняв там четвертое место. Тем не менее, из Бельгии тюменец уехал, имея на своем очковом балансе 21 зачетный балл — напомним, что этап спортсмен начинал лишь с шестью очками. Успешное выступление позволило нашему земляку подняться в личном зачете с 19-й позиции разом на 12-е место.