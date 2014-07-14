Тюменский гонщик успешно выступил в Бельгии

После двух пропущенных гонок в Финляндии и Швеции, в Бельгию наш земляк все-таки приехал и не зря — набранные в Метте очки позволили Денису серьезно улучшить свое положение в турнирной таблице личного зачета класса Super1600.
Саликов стабильно набирал очки, выиграл один из отборочных «хитов» и выбыл из сражения только на стадии первого полуфинала, заняв там четвертое место. Тем не менее, из Бельгии тюменец уехал, имея на своем очковом балансе 21 зачетный балл — напомним, что этап спортсмен начинал лишь с шестью очками. Успешное выступление позволило нашему земляку подняться в личном зачете с 19-й позиции разом на 12-е место.
Следующий, седьмой этап европейского первенства по ралли-кроссу намечен на 6–7 сентября — гонку примет трасса во французском местечке Льоэак. Но ранее состоится гонка в Труа-Ривьер, что в провинции Квебек, Канада — этот Североамериканский уикенд будет проходить в рамках чемпионата мира, и участие Дениса Саликова в нем не запланировано.