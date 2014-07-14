nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Тюменская марка» начала прием заявок

14 июля 2014, 17:21
Администрация Тюмени объявила о старте конкурса «Тюменская марка — 2014» среди предприятий малого и среднего бизнеса. В этом году конкурсанты поборются за 21 место в семи различных номинациях.

Напомним, конкурс «Тюменская марка» проводится в областной столице с 2003 года. В 2012-ом году концепция мероприятия изменилась. Вместо свойств продукта оценивается деятельность всего предприятия-конкурсанта.

Традиционно до начала сентября оргкомитет конкурса будет выявлять лучшие предприятия в сфере услуг для населения, в сфере промышленного производства и сервиса, гостеприимства и организации досуга, пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания. Также в конкурсе предусмотрены приз зрительских симпатий и номинация «Удачный старт» для новых предприятий.

В этом году победителям конкурса предусмотрен денежный приз от 65 до 125 тысяч рублей, а также бесплатное участие в семинаре-тренинге с одним из лучших тренеров России. Победители также получат право бесплатного размещения на один год логотипа «Тюменской марки — 2014» на своей продукции, а также размещение на официальном сайте конкурса в разделе победителей.

Прием заявок на участие будет осуществляться с 18 июля по 18 сентября. По вопросам участия в конкурсе обращаться в Администрацию города Тюмени комитет содействия развитию предпринимательства департамента экономики и стратегического развития по тел. 51-06-71, 51-06-70, 51-04-16, 51-07-06

#Новости#Тюменская марка#Ярмарка#Выставки#Предприятия#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25