«Тюменская марка» начала прием заявок

Напомним, конкурс «Тюменская марка» проводится в областной столице с 2003 года. В 2012-ом году концепция мероприятия изменилась. Вместо свойств продукта оценивается деятельность всего предприятия-конкурсанта.
Традиционно до начала сентября оргкомитет конкурса будет выявлять лучшие предприятия в сфере услуг для населения, в сфере промышленного производства и сервиса, гостеприимства и организации досуга, пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания. Также в конкурсе предусмотрены приз зрительских симпатий и номинация «Удачный старт» для новых предприятий.
В этом году победителям конкурса предусмотрен денежный приз от 65 до 125 тысяч рублей, а также бесплатное участие в семинаре-тренинге с одним из лучших тренеров России. Победители также получат право бесплатного размещения на один год логотипа «Тюменской марки — 2014» на своей продукции, а также размещение на официальном сайте конкурса в разделе победителей.
Прием заявок на участие будет осуществляться с 18 июля по 18 сентября. По вопросам участия в конкурсе обращаться в Администрацию города Тюмени комитет содействия развитию предпринимательства департамента экономики и стратегического развития по тел. 51-06-71, 51-06-70, 51-04-16, 51-07-06