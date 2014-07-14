«Тюменская марка» начала прием заявок

В этом году победителям конкурса предусмотрен денежный приз от 65 до 125 тысяч рублей, а также бесплатное участие в семинаре-тренинге с одним из лучших тренеров России. Победители также получат право бесплатного размещения на один год логотипа «Тюменской марки — 2014» на своей продукции, а также размещение на официальном сайте конкурса в разделе победителей.