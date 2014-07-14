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Светофор для дачников будет работать в часы пик

14 июля 2014, 09:21
Светофор для дачников, который появится в августе на Московском тракте, скорее всего, будет работать только по выходным.
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Тюмень

Светофор для дачников, который появится в августе на Московском тракте, скорее всего, будет работать только по выходным.

Об этом сообщил врио начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД по городу Тюмени Алексей Градовский. «Я предполагаю, что светофор все-таки будет работать в часы пик. Это федеральная трасса, мы должны отдавать приоритет движения транспорту, движущемуся по главной дороге», — пояснил он.

Напомним, что вопрос с установкой данного светофорного объекта назрел давно и вызвал множество противоречивых отзывов и споров на портале NashGorod.ru.

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