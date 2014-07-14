Светофор для дачников будет работать в часы пик

Об этом сообщил врио начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД по городу Тюмени Алексей Градовский. «Я предполагаю, что светофор все-таки будет работать в часы пик. Это федеральная трасса, мы должны отдавать приоритет движения транспорту, движущемуся по главной дороге», — пояснил он.