Светофор для дачников будет работать в часы пик

Светофор для дачников, который появится в августе на Московском тракте, скорее всего, будет работать только по выходным.
Об этом сообщил врио начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД по городу Тюмени Алексей Градовский. «Я предполагаю, что светофор все-таки будет работать в часы пик. Это федеральная трасса, мы должны отдавать приоритет движения транспорту, движущемуся по главной дороге», — пояснил он.
Напомним, что вопрос с установкой данного светофорного объекта назрел давно и вызвал множество противоречивых отзывов и споров на портале NashGorod.ru.