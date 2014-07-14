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Специальное предложение «ЮТэйр» на осенний сезон

14 июля 2014, 14:34
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» предлагает пассажирам специальные цены на перелеты прямыми рейсами из Москвы в некоторые из городов России и Европы.

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» предлагает пассажирам специальные цены на перелеты прямыми рейсами из Москвы в некоторые города России и Европы.

Стоимость в одну сторону с учетом сборов (кроме аэропортовых)

Братислава, Брно, Вильнюс, Ганновер, Рига

87 EUR

Казань, Челябинск

3990 RUB

Омск

4990 RUB

Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Томск

6990 RUB

Иркутск

7990 RUB

Специальное предложение распространяется на вылеты, начиная с 22 сентября 2014 года, и действительно при покупке билета только на официальном сайте авиакомпании utair.ru. Тариф является невозвратным.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Россия#Таня#Общество
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