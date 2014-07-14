Специальное предложение «ЮТэйр» на осенний сезон

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» предлагает пассажирам специальные цены на перелеты прямыми рейсами из Москвы в некоторые города России и Европы.
Стоимость в одну сторону с учетом сборов (кроме аэропортовых)
Братислава, Брно, Вильнюс, Ганновер, Рига
87 EUR
Казань, Челябинск
3990 RUB
Омск
4990 RUB
Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Томск
6990 RUB
Иркутск
7990 RUB
Специальное предложение распространяется на вылеты, начиная с 22 сентября 2014 года, и действительно при покупке билета только на официальном сайте авиакомпании utair.ru. Тариф является невозвратным.