Собак отловят на Лесобазе и в микрорайонах

С наступлением теплого времени года многие жители города оставляют питомцев без присмотра на своих дачных участках. В связи с этим, за последние несколько месяцев увеличилось число просьб тюменцев отыскать потерявшееся животное, — сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства.