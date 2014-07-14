Собак отловят на Лесобазе и в микрорайонах

С наступлением теплого времени года многие жители города оставляют питомцев без присмотра на своих дачных участках. В связи с этим, за последние несколько месяцев увеличилось число просьб тюменцев отыскать потерявшееся животное, — сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства.
За пять дней запланировано провести отлов беспризорных собак по следующим адресам: ул. Широтная, ул. Б. Щербины, ул. С. Путилова, ул. Мелиораторов, ул. Мебельщиков, ул. Западносибирская, ул. Лесопарковая, ул. Вересковая, ул. М. Тореза, ул. Республики, ул. Мельникайте, ул. Коммунистическая, ул. П. Артамонова, 8-й Степной переулок, ул. Энергетиков, ул. Ставропольская, ул. А. Логунова, 5-й км Старотобольского тракта.
Специалисты настоятельно рекомендуют тюменцам внимательно следить за своими животными и не оставлять их без присмотра.
Заявления на отлов безнадзорных домашних животных принимаются в департаменте городского хозяйства администрации города по факсу на номер 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11.
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