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Собак отловят на Лесобазе и в микрорайонах

14 июля 2014, 13:25
По просьбам жителей нашего города с 14 по 18 июля во многих районах Тюмени будет производиться отлов бездомных псов.
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Тюмень

С наступлением теплого времени года многие жители города оставляют питомцев без присмотра на своих дачных участках. В связи с этим, за последние несколько месяцев увеличилось число просьб тюменцев отыскать потерявшееся животное, — сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства.

За пять дней запланировано провести отлов беспризорных собак по следующим адресам: ул. Широтная, ул. Б. Щербины, ул. С. Путилова, ул. Мелиораторов, ул. Мебельщиков, ул. Западносибирская, ул. Лесопарковая, ул. Вересковая, ул. М. Тореза, ул. Республики, ул. Мельникайте, ул. Коммунистическая, ул. П. Артамонова, 8-й Степной переулок, ул. Энергетиков, ул. Ставропольская, ул. А. Логунова, 5-й км Старотобольского тракта.

Специалисты настоятельно рекомендуют тюменцам внимательно следить за своими животными и не оставлять их без присмотра.

Заявления на отлов безнадзорных домашних животных принимаются в департаменте городского хозяйства администрации города по факсу на номер 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11.

Фото:http://kotomatrix.ru

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