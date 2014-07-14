Шкаф-купе за 30 тысяч от Komandor — реальность

Мебельное производство отвечает всем требованиям стандартов качества, подтвержденным сертификатами. В 2013–2014 году компания изготовила более пяти тысяч шкафов.
Существует мнение, что если заказывать мебель в известной и большой компании, стоимость будет накручена за счет больших затрат на рекламу и аренду, но самом деле это не так. Специалисты компании Komandor рассчитали популярные проекты шкафов-купе стоимостью до 30 тысяч рублей. Цена шкафа рассчитывается в офисе компании в специальной программе «Командор-дизайнер» так же, как делаются все расчеты в фирменных салонах Komandor.
Моделировать шкафы-купе от Komandor можно в зависимости от индивидуальных размеров помещения и пожеланий клиента по цвету и наполнению. Вполне естественно, что если в пожелания клиентов войдут такие эксклюзивные декоративные материалы наполнения дверей-купе, как искусственные кожи, зеркала с пескоструйными рисунками, высокоглянцевыми МДФ, фотопечатью на стекле и так далее (такие материалы заказываются индивидуально для каждого клиента), то стоимость такого шкафа-купе будет несколько выше.
На сегодняшний день Komandor — это серьезная компания с разветвленной фирменной сетью. В России существует пять региональных представительств, 43 фирменных производства, насчитывается более 380 фирменных салонов. Компания во многом достигла таких результатов, потому что Komandor — это не просто мебельная фабрика, это философия.