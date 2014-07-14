Шкаф-купе за 30 тысяч от Komandor — реальность

Существует мнение, что если заказывать мебель в известной и большой компании, стоимость будет накручена за счет больших затрат на рекламу и аренду, но самом деле это не так. Специалисты компании Komandor рассчитали популярные проекты шкафов-купе стоимостью до 30 тысяч рублей. Цена шкафа рассчитывается в офисе компании в специальной программе «Командор-дизайнер» так же, как делаются все расчеты в фирменных салонах Komandor.