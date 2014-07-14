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Сбербанк проводит общероссийский семинар для предпринимателей

14 июля 2014, 12:02
Сбербанк проводит общероссийский семинар «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства».

Мероприятие состоится 15 июля в 10:00 по московскому времени одновременно в 100 Центрах развития бизнеса (ЦРБ) по всей стране.

В качестве спикеров выступят представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Сбербанка России, ЗАО «Деловая среда».

На территории Западно-Сибирского банка Сбербанка России семинар будет проходить в 7-ми Центрах развития бизнеса: в трех офисах в Тюмени, в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Омске.

Регистрация на семинар доступна на сайте Деловая среда.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

#Новости#Сбербанк#Западно-Сибирский банк Сбербанка России#Женя#Экономика
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