Сбербанк проводит общероссийский семинар для предпринимателей

Мероприятие состоится 15 июля в 10:00 по московскому времени одновременно в 100 Центрах развития бизнеса (ЦРБ) по всей стране.
В качестве спикеров выступят представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Сбербанка России, ЗАО «Деловая среда».
На территории Западно-Сибирского банка Сбербанка России семинар будет проходить в 7-ми Центрах развития бизнеса: в трех офисах в Тюмени, в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Омске.
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