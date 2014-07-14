Российские дзюдоисты выиграли десять медалей на «Большом шлеме»

После жеребьевки количество стран-участниц турнира уменьшилось с 51 до 38, однако спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Флорин Ласкау отметил, что Тюмень встретила лучших дзюдоистов со всего мира. «Турниры „Большой шлем“ относятся к категории самых значимых соревнований международного календаря. В них принимают участие лучшие борцы планеты. Поэтому на этот уикенд Тюмень без всякого преувеличения стала столицей мирового дзюдо», — сказал он.
Итогом соревнований для российской сборной стало десять медалей, одна из которых — золотая. Досталась она Денису Ярцеву (весовая категория до 73 кг), одержавшему победу в финальной схватке со спортсменом из Бразилии Марсело Контини. Серебряные медали получили Екатерина Валькова (63 кг) и Алан Хубецов (до 81 кг). Третье место в своих весовых категориях получили российне Арданов (66 кг), Куржев (73 кг), Семенов (81 кг), Магомедов (90 кг), Сулемин (90 кг), Суракатова (63 кг). По пять золотых медалей получили спортсмены из Бразилии и Японии.
Большинство золотых медалей (по пять на каждую страну) получили представители Японии и Бразилии. Но спортсмены соревновались не только для победы на данном турнире, но и за повышения своей позиции в международном рейтинге, который определяет шансы на участие в Олимпийских играх.
Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик отметил значимость того факта, что турнир проходит именно в Тюмени: «Теперь уже ясно, что мы приняли правильное решение, когда несколько лет назад стали продвигать дзюдо в регионы России, не ограничиваясь только одной Москвой. Совсем скоро в Челябинске состоится чемпионат мира. Недавно мы подписали договор о проведении в 2014 году в Самарской области клубного чемпионата Европы. Приезжая на соревнования в нашу страну, видя, что на самом деле у нас происходит, иностранцы начинают в позитивном ключе воспринимать Россию».
Организаторы турнира позаботились также и о развлекательной составляющей турнира. На открытии «Большого шлема» зрители увидели впечатляющее 3D-представление и парад флагов стран-участниц турнира. Закрывал состязание массовый танец волонтеров, которые в течение двух дней помогали в организации мероприятия.
Напомним, что международный турнир «Большой шлем» также будет проходить в Тюмени в ближайшие два года. По словам исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Владимира Якушева, соревнования будут также проходить в новом легкоатлетическом манеже. «Помимо дзюдо и, само собой, легкой атлетики, здесь можно проводить соревнования по единоборствам, а также по игровым видам: баскетболу, мини-футболу, волейболу. Мы вложились в эту арену именно с расчетом на то, чтобы проводить здесь важные турниры по многим видам спорта. А если текущие соревнования выявят какие-то недочеты, будут сделаны оперативные поправки», — рассказал Якушев.
Александр Безьянов
Фото АСН «Тюменская арена»