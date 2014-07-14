Российские дзюдоисты выиграли десять медалей на «Большом шлеме»

Напомним, что международный турнир «Большой шлем» также будет проходить в Тюмени в ближайшие два года. По словам исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Владимира Якушева, соревнования будут также проходить в новом легкоатлетическом манеже. «Помимо дзюдо и, само собой, легкой атлетики, здесь можно проводить соревнования по единоборствам, а также по игровым видам: баскетболу, мини-футболу, волейболу. Мы вложились в эту арену именно с расчетом на то, чтобы проводить здесь важные турниры по многим видам спорта. А если текущие соревнования выявят какие-то недочеты, будут сделаны оперативные поправки», — рассказал Якушев.