России передали право на проведение мундиаля

В мероприятии приняли участие президенты России и Бразилии Владимир Путин и Дилма Руссефф, а также глава ФИФА Йозеф Блаттер. Президент ФИФА предоставил сертификат на право проведения турнира 2018 года, а Русефф и Путин расписались на официальных футбольных мячах.
Блаттер выразил уверенность, что чемпионат мира «оставит наследие» Бразилии. «В то же время это добавляет ответственности следующей стране, но я уверен, что Россия справится с обязательствами и подарит нам в 2018 году прекрасный чемпионат, который мы запомним», — отметил он.
Руссефф, в свою очередь, заявила, что Бразилия гордится тем, как провела мундиаль, и пожелала России успеха в подготовке к ЧМ-2018. Владимир Путин в ответ похвалил Руссефф за высокий уровень организации турнира. «Футбол помогает решать социальные проблемы. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для тренеров, игроков, экспертов и болельщиков. Благодарен президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и его коллегам за оказанную честь провести чемпионат мира. Мы приложим все усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне», — приводит слова Путина ИТАР-ТАСС.
Чемпионат мира пройдет в России с 8 июня по 8 июля 2018 года. Городами-организаторами, помимо Москвы, станут Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Самара, Екатеринбург, Казань, Саранск и Нижний Новгород. Президент РФ Владимир Путин уже пообещал, что во время мундиаля иностранные болельщики смогут приехать в нашу страну без виз. Такого прецедента в истории футбольных чемпионатов еще не было, отметил глава государства.