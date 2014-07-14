nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

России передали право на проведение мундиаля

14 июля 2014, 10:42
Cимволическая церемония передачи права проведения чемпионата мира по футболу от Бразилии к России состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, где прошел финальный матч между Германией и Аргентиной. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

В мероприятии приняли участие президенты России и Бразилии Владимир Путин и Дилма Руссефф, а также глава ФИФА Йозеф Блаттер. Президент ФИФА предоставил сертификат на право проведения турнира 2018 года, а Русефф и Путин расписались на официальных футбольных мячах.

Блаттер выразил уверенность, что чемпионат мира «оставит наследие» Бразилии. «В то же время это добавляет ответственности следующей стране, но я уверен, что Россия справится с обязательствами и подарит нам в 2018 году прекрасный чемпионат, который мы запомним», — отметил он.

Руссефф, в свою очередь, заявила, что Бразилия гордится тем, как провела мундиаль, и пожелала России успеха в подготовке к ЧМ-2018. Владимир Путин в ответ похвалил Руссефф за высокий уровень организации турнира. «Футбол помогает решать социальные проблемы. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для тренеров, игроков, экспертов и болельщиков. Благодарен президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и его коллегам за оказанную честь провести чемпионат мира. Мы приложим все усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне», — приводит слова Путина ИТАР-ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в России с 8 июня по 8 июля 2018 года. Городами-организаторами, помимо Москвы, станут Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Самара, Екатеринбург, Казань, Саранск и Нижний Новгород. Президент РФ Владимир Путин уже пообещал, что во время мундиаля иностранные болельщики смогут приехать в нашу страну без виз. Такого прецедента в истории футбольных чемпионатов еще не было, отметил глава государства.

#Новости#Россия#Футбол#Чемпионат мира#Таня#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25