России передали право на проведение мундиаля

Руссефф, в свою очередь, заявила, что Бразилия гордится тем, как провела мундиаль, и пожелала России успеха в подготовке к ЧМ-2018. Владимир Путин в ответ похвалил Руссефф за высокий уровень организации турнира. «Футбол помогает решать социальные проблемы. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для тренеров, игроков, экспертов и болельщиков. Благодарен президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и его коллегам за оказанную честь провести чемпионат мира. Мы приложим все усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне», — приводит слова Путина ИТАР-ТАСС.