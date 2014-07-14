Приятель отказался выпивать — избили до смерти

«Уже днем 11 июля по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два молодых человека 1992 и 1990 годов рождения. Следствием установлено, что парни в ночь совершения преступления выпивали втроем, и когда один из них решил покинуть дружную компанию, двум другим это не понравилось. Они избили своего приятеля и бросили его в кусты. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.