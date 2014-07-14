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Приятель отказался выпивать — избили до смерти

14 июля 2014, 15:47
В Тюменской области двое молодых людей до смерти избили приятеля только за то, что тот отказался с ними пить. В настоящее время злоумышленники взяты под стражу.

В ночь с 10 на 11 июля в селе Киево Ялуторовского района было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ.

«Уже днем 11 июля по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два молодых человека 1992 и 1990 годов рождения. Следствием установлено, что парни в ночь совершения преступления выпивали втроем, и когда один из них решил покинуть дружную компанию, двум другим это не понравилось. Они избили своего приятеля и бросили его в кусты. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время обоим задержанным предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Молодые люди заключены под стражу по ходатайству следователя. Отметим, что парни имеют непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ст.161 и ст.111 Уголовного кодекса РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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