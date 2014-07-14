Показал полицейским, где прятал кило героина

В ходе обыска по месту жительства у молодого человека было изъято еще чуть более пяти граммов героина. В дальнейшем парень выдал сотрудникам полиции местонахождение тайника, где хранилось еще 933 грамма того же наркотика.
В настоящее время ранее не судимый безработный злоумышленник находится под арестом, в отношении него возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества, обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.