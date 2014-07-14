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Показал полицейским, где прятал кило героина

14 июля 2014, 10:32
Тюменские полицейские задержали 22-летнего молодого человека при попытке сбыта шести граммов героина. Оказалось, что это далеко не весь наркотик, который был у парня.
Сюжет
Тюмень

В ходе обыска по месту жительства у молодого человека было изъято еще чуть более пяти граммов героина. В дальнейшем парень выдал сотрудникам полиции местонахождение тайника, где хранилось еще 933 грамма того же наркотика.

В настоящее время ранее не судимый безработный злоумышленник находится под арестом, в отношении него возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества, обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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