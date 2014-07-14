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Почта России бесплатно поможет украинским беженцам

14 июля 2014, 14:33
В тюменских отделениях связи «Почты России» организованы бесплатные переводы денег, прием миграционных уведомлений и пользование пунктами коллективного доступа в Интернет для украинских беженцев.

Решение оказать особую помощь вынужденным переселенцам юго-восточных областей Украины принято руководством Почты России. С 10 июля услуги и сервисы предоставляются им бесплатно.

«Все граждане Украины, находящиеся в пунктах временного размещения на территории Тюменской области, обеспечиваются всем спектром почтовых услуг», — добавляет пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».

Все желающие помочь вынужденным переселенцам с Украины могут направлять свои пожертвования на централизованный расчетный счет Российского Красного Креста, открытый специально для этих целей в Банке Москвы, по следующим реквизитам:

Полное наименование Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Сокращенное наименование Российский Красный Крест

ИНН 7728014523

КПП 772801001

Р/с 40703810000760000170 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва

БИК 044525219

К/с 30101810500000000219

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