Почта России бесплатно поможет украинским беженцам

Решение оказать особую помощь вынужденным переселенцам юго-восточных областей Украины принято руководством Почты России. С 10 июля услуги и сервисы предоставляются им бесплатно.
«Все граждане Украины, находящиеся в пунктах временного размещения на территории Тюменской области, обеспечиваются всем спектром почтовых услуг», — добавляет пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».
Все желающие помочь вынужденным переселенцам с Украины могут направлять свои пожертвования на централизованный расчетный счет Российского Красного Креста, открытый специально для этих целей в Банке Москвы, по следующим реквизитам:
Полное наименование Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Сокращенное наименование Российский Красный Крест
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810000760000170 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
БИК 044525219
К/с 30101810500000000219