Обратись по телефону к главному врачу своей поликлиники

В этот день тюменцы могут получить различные консультации, высказать свои замечания, предложения, а также выразить благодарность. Мероприятие проводится для повышения открытости медицинского учреждения, информированности граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим актуальным темам для населения.