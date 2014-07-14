Обратись по телефону к главному врачу своей поликлиники

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города, в течение рабочего дня, с 8 до 20 часов, каждый желающий может обратиться по любому вопросу непосредственно к главному врачу поликлиники.
В этот день тюменцы могут получить различные консультации, высказать свои замечания, предложения, а также выразить благодарность. Мероприятие проводится для повышения открытости медицинского учреждения, информированности граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим актуальным темам для населения.
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