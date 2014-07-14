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Обратись по телефону к главному врачу своей поликлиники

14 июля 2014, 11:02
«Горячие линии» главных врачей всех муниципальных поликлиниках города Тюмени будут работать 16 июля.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города, в течение рабочего дня, с 8 до 20 часов, каждый желающий может обратиться по любому вопросу непосредственно к главному врачу поликлиники.

В этот день тюменцы могут получить различные консультации, высказать свои замечания, предложения, а также выразить благодарность. Мероприятие проводится для повышения открытости медицинского учреждения, информированности граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим актуальным темам для населения.

Телефоны «горячих линий» можно посмотреть на сайте администрации города.

Фото: lufthansa-goryachaya-liniya.bilet.dyndns-free.com

#Новости#Здравоохранение#Горячая линия#Тюмень#Поликлиники#Медицина#Саша#Общество
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