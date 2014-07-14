NGR-болельщик: итоги подведены, победителей десять

Напомним, интернет-портал Nashgorod.ru предложил тюменским любителям футбола отгадать, как закончатся матчи плей-офф чемпионата мира. При этом нужно было назвать не только победителя той или оной игры, но и счет, с которой закончится встреча. В комментариях к новостям, посвященным конкурсу, порой царили едва ли не меньшие страсти, чем на футбольном поле. Тюменцы смело ставили как на очевидных фаворитов, так и на «темных лошадок», а количество мячей, которые должны были быть забиты одной командой, доходило до пяти.
Тот, кто первым отвечал абсолютно правильно, получал деньги на баланс мобильного телефона. В конкурсах по нескольким матчам не было победителя. Один из них — финальный поединок между сборными Аргентины и Германии. В выходные на сайте были технические неполадки, администрация интернет-портала Nashgorod.ru приносит свои извинения пользователям.
Nashgorod.ru припас специальный суперприз для участников, которые дали больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Администрацией сайта было решено не учитывать дополнительных показателей, а посчитать накопленные баллы пользователей (из расчета 3 балла — за угаданный счет, 1 балл — за угаданного победителя матча). Поскольку одного победителя не было выявлено, призы — деньги на баланс мобильного — получат десять человек.
|Пользователь
|1/8 финала
|Бразилия Колумбия
|Франция Германия
|Аргентина Бельгия
|Нидерланды Коста-Рика
|Германия Бразилия
|Нидерланды Аргентина
|Бразилия Нидерланды
|Сумма
|Priscilla
|11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|17
|[email protected]
|9
|1
|1
|3
|1
|1
|1
|0
|17
|SnoopyJR
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|16
|carbon
|9
|0
|3
|1
|1
|1
|0
|1
|16
|Leo72
|9
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|14
|Pozitron
|5
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|14
|vetal_tmn
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|13
|leon_darklane
|7
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|13
|maxxx
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|11
|femyda
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|11
Priscilla и [email protected] получат по 3 тысячи рублей, пользователи SnoopyJR и carbon — по 500 рублей, пользователи Leo72, Pozitron, vetal_tmn, leon_darklane, maxxx и femyda — по 300.
Поздравляем победителей! Следите за личными сообщениями.