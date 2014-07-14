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NGR-болельщик: итоги подведены, победителей десять

14 июля 2014, 16:29
В Бразилии завершился чемпионат мира по футболу. Сборная Германии, одержав верх над командой из Аргентины, стала первым европейским победителем мундиаля на американском континенте. Подошел к концу и конкурс «NGR-болельщик».
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Тюмень

Напомним, интернет-портал Nashgorod.ru предложил тюменским любителям футбола отгадать, как закончатся матчи плей-офф чемпионата мира. При этом нужно было назвать не только победителя той или оной игры, но и счет, с которой закончится встреча. В комментариях к новостям, посвященным конкурсу, порой царили едва ли не меньшие страсти, чем на футбольном поле. Тюменцы смело ставили как на очевидных фаворитов, так и на «темных лошадок», а количество мячей, которые должны были быть забиты одной командой, доходило до пяти.

Тот, кто первым отвечал абсолютно правильно, получал деньги на баланс мобильного телефона. В конкурсах по нескольким матчам не было победителя. Один из них — финальный поединок между сборными Аргентины и Германии. В выходные на сайте были технические неполадки, администрация интернет-портала Nashgorod.ru приносит свои извинения пользователям.

Nashgorod.ru припас специальный суперприз для участников, которые дали больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Администрацией сайта было решено не учитывать дополнительных показателей, а посчитать накопленные баллы пользователей (из расчета 3 балла — за угаданный счет, 1 балл — за угаданного победителя матча). Поскольку одного победителя не было выявлено, призы — деньги на баланс мобильного — получат десять человек.

Пользователь 1/8 финала Бразилия Колумбия Франция Германия Аргентина Бельгия Нидерланды Коста-Рика Германия Бразилия Нидерланды Аргентина Бразилия Нидерланды Сумма
Priscilla 11 1 1 1 1 1 1 0 17
[email protected] 9 1 1 3 1 1 1 0 17
SnoopyJR 11 1 1 1 1 0 0 1 16
carbon 9 0 3 1 1 1 0 1 16
Leo72 9 0 1 1 1 1 1 0 14
Pozitron 5 3 1 1 1 1 1 1 14
vetal_tmn 9 1 1 1 1 0 0 0 13
leon_darklane 7 1 1 1 1 1 0 1 13
maxxx 10 0 0 0 1 0 0 0 11
femyda 6 1 1 1 1 0 1 0 11

Priscilla и [email protected] получат по 3 тысячи рублей, пользователи SnoopyJR и carbon — по 500 рублей, пользователи Leo72, Pozitron, vetal_tmn, leon_darklane, maxxx и femyda — по 300.

Поздравляем победителей! Следите за личными сообщениями.

#Новости#Конкурсы#Тюмень#НашГород.ру#Футбол#Таня#Спорт
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