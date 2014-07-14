NGR-болельщик: итоги подведены, победителей десять

Напомним, интернет-портал Nashgorod.ru предложил тюменским любителям футбола отгадать, как закончатся матчи плей-офф чемпионата мира. При этом нужно было назвать не только победителя той или оной игры, но и счет, с которой закончится встреча. В комментариях к новостям, посвященным конкурсу, порой царили едва ли не меньшие страсти, чем на футбольном поле. Тюменцы смело ставили как на очевидных фаворитов, так и на «темных лошадок», а количество мячей, которые должны были быть забиты одной командой, доходило до пяти.