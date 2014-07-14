Корь: число заболевших почти полсотни

Количество заболевших корью в Тюмени увеличилось за последнюю неделю и составило 47 человек. Среди них 17 взрослых, в том числе старше 35 лет — 4 человека, 30 детей, из них 14 детей до 1 года и 16 детей в возрасте с 1 года до 16 лет.

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