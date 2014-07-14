Корь: число заболевших почти полсотни

Как сообщает Роспотребнадзор, в Региональном центре по надзору за корью (г. Новосибирск) лабораторно подтверждены 39 случаев, материал от трех больных направлен на генотипирование в Национальный центр по надзору за корью в Москву.
В стационаре инфекционной больницы получают лечение 4 пациента.
С начала регистрации сформировано 55 очагов, контактных с больными — 9 тысяч 325 человек. Подлежат прививкам — 3 тысячи 942, привито по эпидемическим показаниям 3 тысячи 704 человека. Иммуноглобулин получили 347 человек из числа контактных.
Отметим, корь — тяжелое острое инфекционное высококонтагиозное вирусное заболевание. Входными воротами для вируса кори являются слизистые верхних дыхательных путей и конъюнктива глаз, поэтому насморк, конъюнктивит, ларингит, бронхит, пневмония — обычные проявления кори, также как и характерная сыпь.
Источником заражения является больной человек. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем, за несколько дней до появления сыпи. К группе риска относятся лица, не болевшие корью и не имеющие прививки против кори, они остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.
Самый эффективный и доступный способ предупреждения заболевания — это прививка. Сделав прививку от кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания.
Плановая иммунизация против кори проводится в России и в том числе в Тюменской области с 1968 года ежегодно в течение года в рамках национального календаря профилактических прививок. Бесплатно привиться против кори можно в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства и месту работы.
Фото: meteoprog.kz