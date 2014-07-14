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Из-за неснятых наклеек в аварии обвинили пилота RDS

14 июля 2014, 14:49
В Тюмени в субботу, 12 июля, произошло резонансное ДТП с участием автомобиля, засветившегося на гонках серии «RDS-Урал». Общественность тут же начала выливать негатив на пилота Евгения Рыбинского, который выступал на этом автомобиле. Но в день аварии за рулем был не он.
Сюжет
Тюмень

По сообщениям родственников людей, находившихся в автомобиле Volkswagen Golf, ДТП случилось в 5:30 утра. Семейная пара собиралась в отпуск — выехала в Волгоград, когда на Червишевском тракте им в машину прилетел Nissan Skyline R32. На записи с регистратора четко видно, что спорткар занесло и выбросило на встречную полосу.

После ряда публикаций на тюменских порталах и в соцсетях горожане вспомнили, что на этой машине на этапе RDS, который проходил в мае—июне в Метелево, под номером 22 выступал Евгений Рыбинский. В адрес молодого человека тут же стали поступать оскорбительные комментарии.

«Полстраны уже в курсе случившегося ДТП. К счастью, тяжело пострадавших в нем нет. Ситуация напрямую коснулась меня, так как я арендовал этот «Скай» на первый этап соревнований. И на машине по некоторым причинам остались наклейки и номера «RDS-Урал». От себя, как пилота «Российской Дрифт Серии», заявляю, что никакого отношения к ДТП не имею. В машине меня не было, узнал об аварии, как и вы, случайно. Приношу свои человеческие извинения пострадавшим в ДТП. Виновник аварии к официальным соревнованиям отношения не имеет. Из-за неснятых наклеек и случившегося ДТП под угрозой проведение дальнейших этапов «RDS-Урал», — прокомментировал ситуацию сам Евгений.

В пресс-службе ГИБДД добавили, что водитель Nissan утверждает, будто его машину просто занесло, он не «дрифтил».

#Новости#Автогонки#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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