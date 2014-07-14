Из-за неснятых наклеек в аварии обвинили пилота RDS

«Полстраны уже в курсе случившегося ДТП. К счастью, тяжело пострадавших в нем нет. Ситуация напрямую коснулась меня, так как я арендовал этот «Скай» на первый этап соревнований. И на машине по некоторым причинам остались наклейки и номера «RDS-Урал». От себя, как пилота «Российской Дрифт Серии», заявляю, что никакого отношения к ДТП не имею. В машине меня не было, узнал об аварии, как и вы, случайно. Приношу свои человеческие извинения пострадавшим в ДТП. Виновник аварии к официальным соревнованиям отношения не имеет. Из-за неснятых наклеек и случившегося ДТП под угрозой проведение дальнейших этапов «RDS-Урал», — прокомментировал ситуацию сам Евгений.