Из-за неснятых наклеек в аварии обвинили пилота RDS

По сообщениям родственников людей, находившихся в автомобиле Volkswagen Golf, ДТП случилось в 5:30 утра. Семейная пара собиралась в отпуск — выехала в Волгоград, когда на Червишевском тракте им в машину прилетел Nissan Skyline R32. На записи с регистратора четко видно, что спорткар занесло и выбросило на встречную полосу.
После ряда публикаций на тюменских порталах и в соцсетях горожане вспомнили, что на этой машине на этапе RDS, который проходил в мае—июне в Метелево, под номером 22 выступал Евгений Рыбинский. В адрес молодого человека тут же стали поступать оскорбительные комментарии.
«Полстраны уже в курсе случившегося ДТП. К счастью, тяжело пострадавших в нем нет. Ситуация напрямую коснулась меня, так как я арендовал этот «Скай» на первый этап соревнований. И на машине по некоторым причинам остались наклейки и номера «RDS-Урал». От себя, как пилота «Российской Дрифт Серии», заявляю, что никакого отношения к ДТП не имею. В машине меня не было, узнал об аварии, как и вы, случайно. Приношу свои человеческие извинения пострадавшим в ДТП. Виновник аварии к официальным соревнованиям отношения не имеет. Из-за неснятых наклеек и случившегося ДТП под угрозой проведение дальнейших этапов «RDS-Урал», — прокомментировал ситуацию сам Евгений.
В пресс-службе ГИБДД добавили, что водитель Nissan утверждает, будто его машину просто занесло, он не «дрифтил».