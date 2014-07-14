«Большой пикник»: лето мимо не пройдет!

«Большой пикник» — мероприятие в новом для города формате, где каждый из гостей сможет найти занятие по душе. Тема этого пикника — «Прощай, оружие», таким образом организаторы выступают за мир, толерантность и понимание и готовы обменять каждый пистолет, даже водный, на цветы.