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«Большой пикник»: лето мимо не пройдет!

14 июля 2014, 09:51
Второй городской пикник пройдет 27 июля в 16:00 во дворе музея-усадьбы дома Машарова (ул. Ленина, 24).
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Тюмень

«Большой пикник» — мероприятие в новом для города формате, где каждый из гостей сможет найти занятие по душе. Тема этого пикника — «Прощай, оружие», таким образом организаторы выступают за мир, толерантность и понимание и готовы обменять каждый пистолет, даже водный, на цветы.

Бар «Авиатор» и Carl’s Junior устроят бургер-батл. Сами гости решат, чей бургер вкуснее.

Организаторы — проект «Вечеринки со смыслом» совместно с выездным салоном красоты «Персона Mobile» — обещают атмосферное событие, одно из немногих, где не будет алкоголя, зато будет ароматный чай, кофе, домашний лимонад, а также всевозможные сэндвичи от главного фуд-партнера — сети кофеен «Шоколадница», Papa Johns приедет на пикник с пиццей.

Кроме этого, гостей будут угощать бар «Авиатор» и Carl’s Junior, они устроят бургер-батл, и сами гости решат, чей бургер вкуснее. На «десерт» ожидается сладкая «атака» от самых душевных кондитерских города — «Вкусные радости», El’sKitchen, Handmadeby SNEJA, Albina’sCake и магазина «Сеньор Антонио Петти».

Для самых бесстрашных гостей организаторы подготовили вип-зону «Вышка» от «Вертикального мира». Это уникальная возможность посмотреть на город свысока.

На самой площадке гости попадут в «оккупацию» из всевозможных активностей. В программе:

— look-точка от выездного салона красоты «Персона mobile» (начесы, косы, временные тату и боди-арт);

— «киновыстрел» от «Киномакса»;

— «цветочная» оборона от «Design-магазина»;

— фотоприключения от M-видео и JustFlip;

— «мирный"тест-драйв «Вольво»;

— релакс от «Локситан»;

— маркет с крутыми вещами мастхэв (ароматы для дома, аксессуары, книги и даже картины);

— мини-гольф и «Денди» от IQ разумные игры;

— гадание на банках от «Варенье в банку»;

— музыкальный нон-стоп и лаунж-зона;

— аукцион, где по смешным ценам можно будет приобрести настоящие домашние торты, аксессуары и другие ценные лоты.

Командовать «Большом пикником» в этом году будут ведущие Юра и Гера. Для самых бесстрашных гостей организаторы подготовили вип-зону «Вышка» от «Вертикального мира». Это уникальная возможность посмотреть на город свысока. Двор усадьбы будет празднично задекорирован «Design-магазином», а чистоту на площадке будет поддерживать клининговая компания Clean with Love.

Цена билета — 1500 руб. Все развлечения, угощения и напитки входят в стоимость (за исключением товаров, представленных на маркете).

Количество билетов ограничено, их можно уже сейчас купить:

1. «Design-магазин» (ул. Малыгина 51, тел 63-30-77)

2. магазин «Перспектива» ( ул. Челюскинцев, 36, тел 61-04-70)

3. Магазины «Локситан» в торговых центрах «Гудвин» и «Калинка».

Контактная информация по телефону: 610–276.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ирина#Культура
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