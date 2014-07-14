«Большой пикник»: лето мимо не пройдет!

«Большой пикник» — мероприятие в новом для города формате, где каждый из гостей сможет найти занятие по душе. Тема этого пикника — «Прощай, оружие», таким образом организаторы выступают за мир, толерантность и понимание и готовы обменять каждый пистолет, даже водный, на цветы.
Бар «Авиатор» и Carl’s Junior устроят бургер-батл. Сами гости решат, чей бургер вкуснее.
Организаторы — проект «Вечеринки со смыслом» совместно с выездным салоном красоты «Персона Mobile» — обещают атмосферное событие, одно из немногих, где не будет алкоголя, зато будет ароматный чай, кофе, домашний лимонад, а также всевозможные сэндвичи от главного фуд-партнера — сети кофеен «Шоколадница», Papa Johns приедет на пикник с пиццей.
Кроме этого, гостей будут угощать бар «Авиатор» и Carl’s Junior, они устроят бургер-батл, и сами гости решат, чей бургер вкуснее. На «десерт» ожидается сладкая «атака» от самых душевных кондитерских города — «Вкусные радости», El’sKitchen, Handmadeby SNEJA, Albina’sCake и магазина «Сеньор Антонио Петти».
Для самых бесстрашных гостей организаторы подготовили вип-зону «Вышка» от «Вертикального мира». Это уникальная возможность посмотреть на город свысока.
На самой площадке гости попадут в «оккупацию» из всевозможных активностей. В программе:
— look-точка от выездного салона красоты «Персона mobile» (начесы, косы, временные тату и боди-арт);
— «киновыстрел» от «Киномакса»;
— «цветочная» оборона от «Design-магазина»;
— фотоприключения от M-видео и JustFlip;
— «мирный"тест-драйв «Вольво»;
— релакс от «Локситан»;
— маркет с крутыми вещами мастхэв (ароматы для дома, аксессуары, книги и даже картины);
— мини-гольф и «Денди» от IQ разумные игры;
— гадание на банках от «Варенье в банку»;
— музыкальный нон-стоп и лаунж-зона;
— аукцион, где по смешным ценам можно будет приобрести настоящие домашние торты, аксессуары и другие ценные лоты.
Командовать «Большом пикником» в этом году будут ведущие Юра и Гера. Для самых бесстрашных гостей организаторы подготовили вип-зону «Вышка» от «Вертикального мира». Это уникальная возможность посмотреть на город свысока. Двор усадьбы будет празднично задекорирован «Design-магазином», а чистоту на площадке будет поддерживать клининговая компания Clean with Love.
Цена билета — 1500 руб. Все развлечения, угощения и напитки входят в стоимость (за исключением товаров, представленных на маркете).
Количество билетов ограничено, их можно уже сейчас купить:
1. «Design-магазин» (ул. Малыгина 51, тел 63-30-77)
2. магазин «Перспектива» ( ул. Челюскинцев, 36, тел 61-04-70)
3. Магазины «Локситан» в торговых центрах «Гудвин» и «Калинка».
Контактная информация по телефону: 610–276.