10 человек из 14-ти пострадали по вине новичков

Сразу пять человек пострадали в столкновении автомобилей Chery и Hyundai Getz, произошедшем в половине одиннадцатого утра в воскресенье на 23 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. По предварительным данным, начинающий водитель автомобиля Chery не выдержал дистанцию, что послужило причиной аварии. В результате происшествия тяжелые травмы получили пассажиры Chery: у 38-летнего мужчины перелом позвоночника, у 57-летней женщины травмы головы и грудной клетки. Травмы головы также у 25-летней водительницы Hyundai и пассажиров — 65-летней женщины и 2-летней девочки. Малышка находилась в автомобиле в детском кресле, что, возможно, уберегло ее от еще более тяжелых травм.
В половине десятого вечера в воскресенье на регулируемом перекрестке на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской в областном центре столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Daewoo Matiz. По предварительным данным, начинающий водитель, находившийся за рулем Chevrolet, выполняя левый поворот, нарушил очередность проезда перекрестка. В результате ДТП ушибы получили 32-летняя и 26-летняя пассажирки Chevrolet и 21-летний пассажир Daewoo.
Около шести часов вечера в субботу на улице 50 лет ВЛКСМ у ТРЦ «Премьер» столкнулись «Лада» 14-й модели и Nissan Note. Причиной аварии также послужило нарушение очередности проезда перекрестка начинающим водителем. Пострадали пассажиры «Ниссана»: 43-летняя женщина получила травму грудной клетки, у 64-летней пассажирки — перелом запястья.
Около половины девятого вечером в воскресенье в Нижнетавдинском районе на подъезде к деревне Тандашково опрокинулся мотоцикл «Урал». По предварительным данным, 30-летний мужчина, управлявший мотоциклом, не имеет водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения. В результате происшествия он получил травмы позвоночника и грудной клетки.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области