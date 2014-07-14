10 человек из 14-ти пострадали по вине новичков

Сразу пять человек пострадали в столкновении автомобилей Chery и Hyundai Getz, произошедшем в половине одиннадцатого утра в воскресенье на 23 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. По предварительным данным, начинающий водитель автомобиля Chery не выдержал дистанцию, что послужило причиной аварии. В результате происшествия тяжелые травмы получили пассажиры Chery: у 38-летнего мужчины перелом позвоночника, у 57-летней женщины травмы головы и грудной клетки. Травмы головы также у 25-летней водительницы Hyundai и пассажиров — 65-летней женщины и 2-летней девочки. Малышка находилась в автомобиле в детском кресле, что, возможно, уберегло ее от еще более тяжелых травм.