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Вузы откажутся от магистратуры и аспирантуры

12 июля 2014, 10:07
Глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что многие российские вузы в ближайшее время перейдут к обучению студентов только по программам бакалавриата. Соответствующее заявление Ливанов сделал, выступая на съезде Российского союза ректоров.
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Тюмень

«Предстоят значительные структурные изменения. Будут вузы, в которых не будет аспирантуры и магистратуры. Их будет много, в этом нет ничего страшного, просто нужно будет выработать новую миссию и новое понимание работы таких вузов», — сказал глава министерства.

По его словам, подготовка бакалавров для общества не менее значима. «Нужно к этому относиться спокойно. Если есть в вузе условия для работы на уровне магистратуры и аспирантуры, мы вам дадим контрольные цифры приема. Но если их нет, вы их либо создайте, либо работайте на уровне бакалавриата», — сказал Ливанов, обращаясь к ректорам. Об этом пишет «Лента. Ру».

Прежде всего, перемены, по словам Ливанова, затронут подготовку специалистов по техническим специальностям. Подготовка бакалавров по ним сместится в региональные вузы и филиалы, где есть соответствующая база и рядом расположены промышленные предприятия, которым необходимы кадры.

Вместе с тем Ливанов напомнил, что из-за демографической ситуации в стране скоро произойдет серьезное сокращение числа вузовских преподавателей.

«В 2003 году из школ выпустились 1 миллион 400 тысяч школьников, в этом году — всего 650 тысяч. Разница больше чем в два раза. И в ближайшее время ситуация не улучшится. Как следствие, нам придется пережить и серьезное снижение числа преподавателей», — объяснил министр.

Кроме того, он посоветовал вузам не торопиться с повышением зарплат преподавателям. «Предостерегаем от завышения заработной платы, в некоторых регионах она уже 150–160 процентов [от средней по региону]. Мы к этому придем, но здесь резких движений быть не должно. Это отвлечение средств, которые могли бы быть использованы на другие образовательные цели», — сказал министр.

Фото: diapazon.kz

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