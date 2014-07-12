Вузы откажутся от магистратуры и аспирантуры

Кроме того, он посоветовал вузам не торопиться с повышением зарплат преподавателям. «Предостерегаем от завышения заработной платы, в некоторых регионах она уже 150–160 процентов [от средней по региону]. Мы к этому придем, но здесь резких движений быть не должно. Это отвлечение средств, которые могли бы быть использованы на другие образовательные цели», — сказал министр.