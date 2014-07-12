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Тюменцы посвятят спортивные мероприятия Дню города

12 июля 2014, 11:58
Раньше других в Тюмени главный праздник — День города — начнут отмечать любители спорта. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия по различным видам спорта, посвященные празднованию 428-й годовшины со дня основания города Тюмени, начнут проходить по месту жительства населения уже с 19 июля.
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Тюмень

Всего в течение десяти дней, с 19 по 28 июля, жители города от 6 до 80 лет смогут стать участниками 122 спортивных мероприятий: турниров и соревнований по дартсу, мини-футболу, теннису, шахматам, волейболу, регби, баскетболу, пионерболу, скандинавской ходьбе.

Любители бега призывают тюменцев от 30 лет и старше отметить День города Летним легкоатлетическим забегом, который пройдет под лозунгом «Дома не сидим!» в лесопарке «Гилевская роща» 19 июля в 9 часов.

24 июля в 18 часов на пруду «Студенческий» (ул. Мельникайте, 75) пройдут показательные заплывы для любителей плавания от 35 лет и старше.

Массовый заход по скандинавской ходьбе пройдет 24 июля в 10 часов на спортивной базе лесопарка «Затюменский» (ул. Барнаульская, 41). А 25 июля в Сквере Депутатов будет организован мастер — класс по скандинавской ходьбе, начало в 9 часов. Интересной обещает стать встреча по обмену опытом, которая пройдет 26 июля в 10 часов в рамках соревнований по скандинавской ходьбе среди пожилых людей на спортивной площадке по ул. Свердлова, 20.

Для любителей велоспорта 25 июля в 17 часов на территории СОШ № 9 (ул. Павлова 8) будет организована велосипедная полоса препятствий. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени.

26 июля в 10 часов на спортивной базе лесопарка «Затюменский» (ул. Барнаульская, 41) состоится кросс, посвященный Дню города, в котором могут принять участие тюменцы от 18 лет и старше. Мужчины пробегут дистанцию 3 км, женщины — 2 км.

Любителей степ-аэробики ждут на мастер-классе 26 июля в 19 часов в спортивном зале средней школы № 48 (ул. Ершова, 9).

Замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов принимаются и рассматриваются в группах «Спорторганизаторы Тюмени» на странице в Вконтакте и в Одноклассниках.

#Новости#Спорт#Тюмень#День города#Саша#Общество
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