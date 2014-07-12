Тюменцы посвятят спортивные мероприятия Дню города

Массовый заход по скандинавской ходьбе пройдет 24 июля в 10 часов на спортивной базе лесопарка «Затюменский» (ул. Барнаульская, 41). А 25 июля в Сквере Депутатов будет организован мастер — класс по скандинавской ходьбе, начало в 9 часов. Интересной обещает стать встреча по обмену опытом, которая пройдет 26 июля в 10 часов в рамках соревнований по скандинавской ходьбе среди пожилых людей на спортивной площадке по ул. Свердлова, 20.