Теперь запретят жевательный и нюхательный табак

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Когда это случится, под запрет на территории ТС попадет и насвай. В России продажа этого никотиносодержащего продукта официально запрещена еще с 1 июня 2013 года, однако наркотиком он не считается.
Также в этом году на сигаретных пачках могут запретить размещать завлекательные слоганы, а надпись о вреде курения может «переехать» на верхнюю часть упаковки, об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на «Российскую газету».
Напомним, что с 1 июня этого года в России действует антитабачный закон, который запрещает курение в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов, кафе, ресторанах и поездах дальнего следования. В июне Роспотребнадзор подтвердил, что новые нормы не допускают курение на летних верандах ресторанов, а также в нестационарных кафе, если они оборудованы барными стойками или витринами.
Отметим, что рестораны, бары и кафе терпят серьезные убытки из-за введения запрета на курение. Продажи в заведениях общепита упали на 15–20%. При этом эксперты не исключают, что падение продаж увеличится до 30%.
Фото: pro-domodedovo.ru