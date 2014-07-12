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Теперь запретят жевательный и нюхательный табак

12 июля 2014, 17:49
В России готовятся новые антитабачные меры. Вслед за запретом курения в общественных местах, в нашей стране запретят оборот некурительных табачных изделий — нюхательного и жевательного табака. Предполагается, что соттветствующий закон примут в следующем году
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Тюмень

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Когда это случится, под запрет на территории ТС попадет и насвай. В России продажа этого никотиносодержащего продукта официально запрещена еще с 1 июня 2013 года, однако наркотиком он не считается.

Также в этом году на сигаретных пачках могут запретить размещать завлекательные слоганы, а надпись о вреде курения может «переехать» на верхнюю часть упаковки, об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на «Российскую газету».

Напомним, что с 1 июня этого года в России действует антитабачный закон, который запрещает курение в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов, кафе, ресторанах и поездах дальнего следования. В июне Роспотребнадзор подтвердил, что новые нормы не допускают курение на летних верандах ресторанов, а также в нестационарных кафе, если они оборудованы барными стойками или витринами.

Отметим, что рестораны, бары и кафе терпят серьезные убытки из-за введения запрета на курение. Продажи в заведениях общепита упали на 15–20%. При этом эксперты не исключают, что падение продаж увеличится до 30%.

Фото: pro-domodedovo.ru

#Новости#Антитабачный закон#Табак#Табачные изделия#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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