Теперь запретят жевательный и нюхательный табак

Напомним, что с 1 июня этого года в России действует антитабачный закон, который запрещает курение в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов, кафе, ресторанах и поездах дальнего следования. В июне Роспотребнадзор подтвердил, что новые нормы не допускают курение на летних верандах ресторанов, а также в нестационарных кафе, если они оборудованы барными стойками или витринами.