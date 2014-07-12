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NGR-болельщик: угадай, как закончится финал Германия — Аргентина

13 июля 2014, 00:32
Совсем немного времени осталось до самого главного матча ЧМ-2014. В финале встретятся команды Аргентины и Германии. Удастся ли европейской команде впервые стать чемпионом мира на американском континенте? Смогут ли аргентинцы не только держать оборону, но отметиться красивыми голами? Интернет-портал Nashgorod.ru предлагает своим пользователям угадать, как закончится матч Германия — Аргентина, и получить 700 рублей на баланс мобильного телефона.

Все прекрасно помнят, как «немецкая машина» проехалась по сборной Бразилии в полуфинале мундиаля. Немцы были хороши в нападении и настолько умело пользовались маленькими промахами соперниками, что итоговый счет получился просто невероятным. Надо ли говорить о том, что хозяева чемпионата мира были морально сломлены. Получится ли у немцев разгромить еще одну латиноамериканскую команду? До сих пор сборная Аргентины показывает крепкую, но достаточно размеренную игру, как бы вполсилы. Возможно, именно в финале Месси и его товарищи наконец-то оживятся и начнут не только защищаться, но и атаковать.

После полуфинала с Бразилией на чемпионство немцев ставят увереннее. В букмекерской конторе Ladbrokes на то, что в финале победит именно сборная Германии, вообще пришлось 95% ставок. Однако не стоит забывать, что до игры с бразильцами у подопечных было несколько непростых игр, в которых немцы не выглядели такими уж неуязвимыми.

Сделайте свой прогноз на результат матча Германия — Аргентина и, может быть, именно вы выиграете 700 рублей на баланс мобильного телефона!

Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Аргентина со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в финале определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Германия».

Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.

Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.

Итоги конкурса по финалу будут подведены 14 июля. Судьба суперприза решится в этот же день.

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