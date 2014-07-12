Иностранцев, желающих работать в Тюмени, становится больше

Как сообщил на коллегии по итогам служебной деятельности органов исполнительной власти за 1 первое полугодие 2014 года начальник управления УФМС по Тюменской области Олег Ростовцев, возросло количество заявлений на получение разрешения на временное проживание и видов на жительство. Это обусловлено изменениями в законодательстве, в частности № 389-ФЗ, который гласит, что срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ, а также в случае, если такой срок не продлен.