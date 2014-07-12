Иностранцев, желающих работать в Тюмени, становится больше

Как сообщил на коллегии по итогам служебной деятельности органов исполнительной власти за 1 первое полугодие 2014 года начальник управления УФМС по Тюменской области Олег Ростовцев, возросло количество заявлений на получение разрешения на временное проживание и видов на жительство. Это обусловлено изменениями в законодательстве, в частности № 389-ФЗ, который гласит, что срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ, а также в случае, если такой срок не продлен.
Кроме того, Олег Ростовцев отметил ужесточение законодательства в сфере миграции, введены санкции обязательного выдворения за ряд нарушений, а также расширен перечень оснований для закрытия въезда иностранным гражданам. В результате чего в разы выросло принятие решений об административном выдворении за первое полугодие 407 иностранных граждан выдворено, а за аналогичный период прошлого года — 105. Закрыли въезда на территорию РФ 3 тысячам 250 иностранным гражданам, в прошлом году — 1 тысячи 434.
В связи со сложившейся ситуацией на юго-востоке Украины, в Тюмени начал работу Оперативный штаб по оказанию помощи беженцам, который расположен в здании Тюменского торгово-экономического техникума.
Прием вынужденных переселенцев, прибывающих в Тюменскую область из Украины, ведут представители УФМС России по Тюменской области, департамента социального развития Тюменской области, департамента экономики Тюменской области, департамента образования Тюмени, центра занятости населения Тюмени и Тюменского района.
Специалисты помогут решить широкий круг вопросов, в том числе встать на миграционный учет, оформить статус временного убежища, подыскать временное жилье, найти работу, получить медицинскую и социальную помощь, устроить детей в сад и школу и т.д. Сегодня на территории Тюменской области находится более 1 тысячи 200 граждан Украины, а именно из юго-восточных областей 76 семей (112 человек). Об этом сообщает УФМС России по Тюменской области.
Фото: zagran-pasport.info