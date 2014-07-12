ФК «Тюмень» ищет новых нападающих

По словам Александра Валентиновича, сейчас на тюменском стадионе идет подготовка к ФНЛ. «Геолог» немного не соответствует требованиям. Нужно установить ограждение, да и количество людей на трибунах ограничено», — сказал директор клуба. К слову о строительстве: на территории стадиона также установили новые киоски, в которых будут продавать атрибутику клуба.