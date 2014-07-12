ФК «Тюмень» ищет новых нападающих

«Чем выше мы поднимемся, тем лучше. Но, во всяком случае, команда не должна оказаться ниже первой десятки», — сказал директор клуба Александр Попов на пресс-конференции, посвященной открытию сезона 2014/15 Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).
По словам главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина, главная задача на данный момент это сформировать состав команды. «К нам уже пришли пять новых ребят, но мы планируем добавить еще трех-четырех новичков», — отметил он.
Напомним, совсем недавно к команде присоединились вратарь Ринат Соколов, ранее игравший за футбольный клуб Ульяновска «Волга», бывшие игроки московского клуба «Локомотив-2» Денис Барышников и Нодар Кавтарадзе, защитник Дмитрий Гузь, из волгоградского «Ротор» и белорусс Андрей Чухлей, бывший полузащитник футбольного клуба Екатеринбурга «Урал».
Как сказал тренер, команде нужны новые атакующие и нападающие, возможно пробоваться в команду будут и игроки тюменского мини-футбольного клуба. «Мы не забываем и о молодежи. Пусть в команде играют и молодые ребята, будем как-то поддерживать возрастной баланс», — подчеркнул Константин Галкин.
В новом сезоне руководство клуба хотят видеть около 10 тысяч болельщиков на трибунах. «Мы будем всячески способствовать этому, — прокомментировал Александр Попов. — Будем предлагать билеты школам, как и обычным, так и спортивным».
По словам Александра Валентиновича, сейчас на тюменском стадионе идет подготовка к ФНЛ. «Геолог» немного не соответствует требованиям. Нужно установить ограждение, да и количество людей на трибунах ограничено», — сказал директор клуба. К слову о строительстве: на территории стадиона также установили новые киоски, в которых будут продавать атрибутику клуба.
Транслироваться матчи будут, как и раньше, на каналах «Россия-2», «Регион-Тюмень» и в Интернете.
Катя Шимпф
Фото: vesti72.ru