Выехал на встречку — предложил взятку

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, 8 июля молодой человек, двигаясь по улице Запольной, нарушил требования дорожной разметки — пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. После чего был остановлен дежурившим неподалеку нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за совершение подобного нарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Не желая расставаться с водительским удостоверением, так как по профессии молодой человек является водителем, он предложил сотруднику ГИБДД 1000 рублей.
Отказ инспектора от получения денег и предупреждение о привлечении к уголовной ответственности за совершение подобных действий на молодого человека впечатления не произвели, и он положил денежные средства на панель служебного автомобиля.
Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение указанного преступления предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
Расследование уголовного дела продолжается.