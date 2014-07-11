nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выехал на встречку — предложил взятку

11 июля 2014, 15:23
Следственным отделом по Калининскому административному округу города Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя областного центра. Мужчина попался на даче взятки сотруднику ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, 8 июля молодой человек, двигаясь по улице Запольной, нарушил требования дорожной разметки — пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. После чего был остановлен дежурившим неподалеку нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за совершение подобного нарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Не желая расставаться с водительским удостоверением, так как по профессии молодой человек является водителем, он предложил сотруднику ГИБДД 1000 рублей.

Отказ инспектора от получения денег и предупреждение о привлечении к уголовной ответственности за совершение подобных действий на молодого человека впечатления не произвели, и он положил денежные средства на панель служебного автомобиля.

Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение указанного преступления предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Взятки#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25