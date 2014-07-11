В Тобольском кремле — новая достопримечательность

Гостиный двор — постройка С.У. Ремезова. В свое время это был один из крупных в Сибири меновых Гостиных дворов (размером 49*66 м).
Внешне Гостиный двор теперь выглядит так, как при Семене Ремезове. На западной стене реставраторы раскрыли декор 18 века, сделали его богаче. Галереи застеклили, установили лестницы, внутренний дворик благоустроили.
На первом этаже будут торговые ряды, лавки ремесленников, на втором — ресторан и гостиничные номера, сообщает областной департамент культуры.
На территории Гостиного двора будут организованны постоянные торговые ряды, представляющие брендовые продукты города: сувениры, текстиль, изделия из камня, канцелярские товары, фотосалон, кондитерские изделия и напитки, продукцию «Тобольского рыбзавода».
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