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В Тобольском кремле — новая достопримечательность

11 июля 2014, 11:15
Визитно-гостевой комплекс Гостиный двор представят 19 июля в Тобольске. Здесь будут работать постоянные торговые ряды с продуктами бренда Тобольск.
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Туризм

Гостиный двор — постройка С.У. Ремезова. В свое время это был один из крупных в Сибири меновых Гостиных дворов (размером 49*66 м).

Внешне Гостиный двор теперь выглядит так, как при Семене Ремезове. На западной стене реставраторы раскрыли декор 18 века, сделали его богаче. Галереи застеклили, установили лестницы, внутренний дворик благоустроили.

На первом этаже будут торговые ряды, лавки ремесленников, на втором — ресторан и гостиничные номера, сообщает областной департамент культуры.

На территории Гостиного двора будут организованны постоянные торговые ряды, представляющие брендовые продукты города: сувениры, текстиль, изделия из камня, канцелярские товары, фотосалон, кондитерские изделия и напитки, продукцию «Тобольского рыбзавода».

Не упустите возможность посетить новый туристический объект Тобольского Кремля и окунитесь в атмосферу торговли петровского времени.

#Новости#Достопримечательности#Туризм#Ирина#Культура
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