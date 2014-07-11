У вас в подъезде корь: врач придет на дом

«Специалисты на дому осматривают каждого пациента, выясняют анамнез и при согласии ставят прививку на месте», — рассказала она и добавила, что прививка против кори бесплатная. Кроме того, если вы сомневаетесь врач ли стучит вам в дверь, то всегда можно позвонить в поликлинику по месту жительства и уточнить отправляли ли бригаду на ваш адрес.