У вас в подъезде корь: врач придет на дом

Как рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской поликлиники № 17 Татьяна Сажина, если в вашем доме обнаружена корь, то на место инфекционного очага выезжают бригады медицинских работников. Врачи обходят каждую квартиру и предупреждают население о необходимости сделать прививку.
«Специалисты на дому осматривают каждого пациента, выясняют анамнез и при согласии ставят прививку на месте», — рассказала она и добавила, что прививка против кори бесплатная. Кроме того, если вы сомневаетесь врач ли стучит вам в дверь, то всегда можно позвонить в поликлинику по месту жительства и уточнить отправляли ли бригаду на ваш адрес.
По словам Татьяны Сажиной, в рамках Национального календаря профилактических прививок против кори прививаются дети, достигшие 1 года жизни (вакцинация) и 6 лет (ревакцинация), а также взрослые с 18 до 35 лет — не привитые, не болевшие и не имеющие сведений о прививках.
Напомним, главный санитарный врач по Тюменской области Галиной Шарухо подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Тюменской области». Согласно документу, необходимо провести до 20 июля подчищающую иммунизацию детей и подростков в возрасте до 17 лет, взрослых до 35 лет, не привитых ранее, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью. Лиц, привитых ранее однократно, иммунизировать с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками в соответствии национального календаря профилактических прививок.
Фото: babyzzz.ru