Связной банк нарушил права потребителя

Банк, конечно, с постановлениями не согласился и направил в Арбитражный суд г. Москвы заявление об их отмене и признании незаконными, но суд отказал в удовлетворении заявления. Банк, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы, который в июне 2014 года признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции и отказал Связной банк (ЗАО) в удовлетворении требований. Таким образом, вынесенные Управлением постановления и представления в отношении Связной банк (ЗАО) признаны законными.