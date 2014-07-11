Связной банк нарушил права потребителя

Жалоба потребителя на действия Связной банк (ЗАО) поступила в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ведомство расследовало дело и выяснило, что Банк, заключая договор с потребителем, обуславливал приобретение одной услуги обязательным приобретением другой, а именно платного СМС-информирования, а также нарушил право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о приобретаемой услуге.
Управлением было вынесено постановление, которым Банк признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, сообщает тюменский Роспотребнадзор. Также банку было вынесено постановление, которым он признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей. Кроме того, управлением вынесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению данных правонарушений.
Банк, конечно, с постановлениями не согласился и направил в Арбитражный суд г. Москвы заявление об их отмене и признании незаконными, но суд отказал в удовлетворении заявления. Банк, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы, который в июне 2014 года признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции и отказал Связной банк (ЗАО) в удовлетворении требований. Таким образом, вынесенные Управлением постановления и представления в отношении Связной банк (ЗАО) признаны законными.