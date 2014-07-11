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Срезы труб и портреты нефтяников — на новой выставке

11 июля 2014, 09:39
Перенестись на 50 лет назад, во время покорения тюменского Севера смогут тюменцы на выставке «Нефть и газ. Этапы большого пути». Экспозиция откроется в музее изобразительных искусств 18 июля.
Сюжет
Тюмень

«Нефть и газ. Этапы большого пути» — выставка, посвященная 70-летию Тюменской области и 50-летию развития нефтегазового комплекса Тюменской области.

Посетители узнают, как создавался и развивался нефтегазовый комплекс, прочувствуют атмосферу радости первых побед над суровыми климатическими условиями Севера.

В экспозиции представлены два направления — художественное и историко-краеведческое. В произведениях тюменских художников, непосредственных участников событий, отражена работа мужественных людей, поверивших в наличие залежей нефти и газа в условиях вечной мерзлоты, стоявших у истоков нефтегазодобычи в Западной Сибири.

Среди представленных работ портреты основателей нефтегазового комплекса Тюменской области: Фармана Салманова, Юрия Эрвье, Виктора Муравленко, групповые портреты, скульптуры, живописные полотна с натуры.

Кроме того, выставка «Нефть и газ. Этапы большого пути» предоставит возможность воочию увидеть средства добычи нефти — срезы труб, буровые сверла, результаты труда нефтяников — образцы нефти, документальные и фотоматериалы.

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