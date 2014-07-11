Срезы труб и портреты нефтяников — на новой выставке

В экспозиции представлены два направления — художественное и историко-краеведческое. В произведениях тюменских художников, непосредственных участников событий, отражена работа мужественных людей, поверивших в наличие залежей нефти и газа в условиях вечной мерзлоты, стоявших у истоков нефтегазодобычи в Западной Сибири.