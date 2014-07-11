Сколько стоит подключиться к газовым сетям

Согласно Правилам плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 кубических метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 кубических метров в час (для прочих заявителей) с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, устанавливается в размере не более 50 тысяч рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов, информирует пресс-служба главы региона.