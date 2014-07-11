Сколько стоит подключиться к газовым сетям

Согласно Правилам плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 кубических метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 кубических метров в час (для прочих заявителей) с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, устанавливается в размере не более 50 тысяч рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов, информирует пресс-служба главы региона.
В случае если максимальный расход газа потребителем составит не более 500 кубических метров в час и проектное рабочее давление менее 0,6 МПа при расстоянии до точки подключения не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, плата за технологическое присоединение к сети газораспределения рассчитывается на основании стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в Тюменской области — Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области).
Для случаев подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, часовой расход газа которых составляет свыше 500 кубометров и проектное рабочее давление свыше 0,6 МПа, а также при необходимости проведения при подключении лесоустроительных работ, врезки под давлением, организации переходов через водные преграды, прокладки газопровода методом горизонтального бурения, по болотам 3 типа, в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий, расчет платы осуществляется по индивидуальному проекту.
Таким образом, определение стоимости подключения (технологического присоединения) газораспределительной организацией должно осуществляться на основании утверждаемых Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области показателей, таких как: фиксированная стоимость (до 50 тысяч рублей), стандартизированные тарифные ставки или стоимость индивидуального проекта.
Следует также отметить, что расчет стандартизированных тарифных ставок осуществляется на основании соответствующих методических указаний, утвержденных Федеральной службой по тарифам 28.04.2014 и зарегистрированных в Минюсте России 05.06.2014.
Таким образом, в настоящее время нормативно-правовая база в полной мере позволяет газораспределительным организациям сформировать расходы и представить к утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимые составляющие, используемые для расчета стоимости подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети.
Утверждение указанных выше показателей планируется в ближайшее время по мере представления газораспределительной организацией расчетных материалов.
Обращаем внимание владельцев объектов капитального строительства, планирующих подключение к сети газораспределения, что применение при расчете стоимости подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети прейскурантов, разработанных газораспределительной организацией, и других укрупненных показателей не допускается.