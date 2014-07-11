С тюменских улиц вывезли 10 тысяч автомобилей

Еще пара советов, которые могут оказаться полезны. Подлежащий эвакуации автомобиль вам обязаны «вернуть» немедленно, если еще не начат процесс его перемещения, то есть любого изменения его положения в пространстве. Если вы успели до начала погрузки, машину не эвакуируют, но если колеса вашего автомобиля уже оторвались от земли — не вступайте в бессмысленные споры с инспектором или работниками эвакуатора. Не оставляйте документы, в том числе полис ОСАГО, в машине. В случае эвакуации они понадобятся для оформления материалов в ГИБДД — придется ездить на стоянку два раза. А еще лучше — не нарушайте правила движения, уважайте других водителей и пешеходов, не создавая своим авто им препятствий, и эвакуатор будет вам не страшен.