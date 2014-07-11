С тюменских улиц вывезли 10 тысяч автомобилей

Напомним, что эвакуации на специализированные стоянки подлежат транспортные средства, припаркованные с нарушением правил стоянки и остановки и создающие помехи для движения транспорта или пешеходов. Ежедневно эвакуаторы увозят с тюменских улиц до 70-ти таких автомобилей. Больше всего транспорта эвакуируется из центра областной столицы — половина машин перемещена в Центральном округе Тюмени. Всего же в текущем году эвакуированы 10 335 автомобилей.
Все затраты по эвакуации транспорта законодательно возложены на автовладельцев. Обходится такая «парковка» недешево: помимо административного штрафа (1–1,5 тысячи рублей) придется оплатить непосредственно эвакуацию (еще 1,5 тысячи рублей) и каждый час нахождения машины на специализированной стоянке (60 рублей). И если на оплату штрафа у нарушителя есть 60 суток, то услуги по перемещению оплачиваются непосредственно перед получением автомобиля со стоянки.
Если вы оставили свой автомобиль с нарушением правил остановки или стоянки и вернувшись, не обнаружили его, не паникуйте — как показывает практика, он скорее всего был эвакуирован. Узнать, так ли это, можно по телефону «02».
Еще пара советов, которые могут оказаться полезны. Подлежащий эвакуации автомобиль вам обязаны «вернуть» немедленно, если еще не начат процесс его перемещения, то есть любого изменения его положения в пространстве. Если вы успели до начала погрузки, машину не эвакуируют, но если колеса вашего автомобиля уже оторвались от земли — не вступайте в бессмысленные споры с инспектором или работниками эвакуатора. Не оставляйте документы, в том числе полис ОСАГО, в машине. В случае эвакуации они понадобятся для оформления материалов в ГИБДД — придется ездить на стоянку два раза. А еще лучше — не нарушайте правила движения, уважайте других водителей и пешеходов, не создавая своим авто им препятствий, и эвакуатор будет вам не страшен.