Похитили бизнесмена и требовали 750 тысяч рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека совершенное из корыстных побуждений группой лиц с применением оружия), а также ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). В настоящее время личности троих подозреваемых в совершении указанного преступления установлены. Все они задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.