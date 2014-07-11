Похитили бизнесмена и требовали 750 тысяч рублей

Все произошло 9 июля возле одного из домов по улице Пермякова. Злоумышленники, угрожая оружием, похитили молодого бизнесмена. Переместив его в квартиру, парни стали избивать потерпевшего и требовать передачи им 750 тысяч рублей за освобождение.
«Похищенному удалось сообщить по телефону своему знакомому о том, что с ним случилось. Его приятель вызвал сотрудников полиции, которые и освободили потерпевшего», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека совершенное из корыстных побуждений группой лиц с применением оружия), а также ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). В настоящее время личности троих подозреваемых в совершении указанного преступления установлены. Все они задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.