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Похитили бизнесмена и требовали 750 тысяч рублей

11 июля 2014, 15:28
В Тюмени несколько молодых людей похитили бизнесмена и, угрожая оружием, требовали с него выкуп — 750 тысяч рублей. К счастью, предпринимателю удалось связаться с приятелем, и в дело включилась полиция.
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Тюмень

Все произошло 9 июля возле одного из домов по улице Пермякова. Злоумышленники, угрожая оружием, похитили молодого бизнесмена. Переместив его в квартиру, парни стали избивать потерпевшего и требовать передачи им 750 тысяч рублей за освобождение.

«Похищенному удалось сообщить по телефону своему знакомому о том, что с ним случилось. Его приятель вызвал сотрудников полиции, которые и освободили потерпевшего», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека совершенное из корыстных побуждений группой лиц с применением оружия), а также ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). В настоящее время личности троих подозреваемых в совершении указанного преступления установлены. Все они задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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