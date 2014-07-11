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Пикет в центре Тюмени в поддержку Донбасса

11 июля 2014, 11:11
Привлечь внимание к ситуации на Украине, проявить неравнодушие и помочь жителям Донбасса — цель пикета, который прошел в центре Тюмени.
Сюжет
Тюмень

На мероприятии собралось несколько десятков человек, все они были с транспарантами, плакатами и флагами, которые призывали помочь жителям Донбасса и не оставаться безучастными.

«Людям нужна гуманитарная помощь, в некоторых районах большая проблема с едой. Медикаментов также не хватает, это связано с увеличением количества раненых», — рассказал председатель Тюменского отделения движения «Народный собор» Константин Шестаков.

Доставит груз на благотворительной основе транспортная компания, а также частные автомобили. Все, кто может помочь медикаментами, продуктами питания, одеждой и прочими средствами первой необходимости обращаться в пункты приема гуманитарной помощи:

— ул. Циолковского, 1, оф. 217, телефон: 5487–50, 8-913-210-50-64

— ул. Мельникайте, 106, оф. 222, телефон: 595–404

— ул. Пермякова, 23/1, телефон: 8-922-043-79-87 (Валентин, заранее договориться).

«Официально, только сегодня заговорили о понятии „русский мир“, но оно существовало всегда. Это наша земля, это один народ, разделенный политиками по злому умыслу. Украинских людей убивают, а для меня украинцы это те же русские люди. Если государство не может помочь в масштабном уровне, то хотя бы мы должны поддержать их, — считает Константин Шестаков. — Если отсиживаться и считать, что „моя хата с краю“, то завтра война придет в наш дом».

Как рассказал подполковник в отставке, который недавно вернулся из Украины, Валентин Тяпкин около 20 человек уехали в отряд ополченцев из Тюменской области. По его словам, в некоторых городах Украины происходит мародерство со стороны уголовников, кражи, появляются факты использования органов убитых, а в Славянске идет просто террор. «Я готов собрать тысячу человек и воевать, но люди не едут, боятся. Где наши ветеранские организации, добровольцы, казаки? Со стороны укрармии воюет 24 тысячи штыков, если туда приедет 20 тысяч добровольцев, то войны не будет уже завтра».

Более подробную информацию можно получить на странице штаба гуманитарной помощи юго-востоку.

#Новости#Беженцы с Украины#Гуманитарная помощь#Украина#Тюмень#Саша#Общество
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