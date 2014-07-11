Пикет в центре Тюмени в поддержку Донбасса

На мероприятии собралось несколько десятков человек, все они были с транспарантами, плакатами и флагами, которые призывали помочь жителям Донбасса и не оставаться безучастными.
«Людям нужна гуманитарная помощь, в некоторых районах большая проблема с едой. Медикаментов также не хватает, это связано с увеличением количества раненых», — рассказал председатель Тюменского отделения движения «Народный собор» Константин Шестаков.
Доставит груз на благотворительной основе транспортная компания, а также частные автомобили. Все, кто может помочь медикаментами, продуктами питания, одеждой и прочими средствами первой необходимости обращаться в пункты приема гуманитарной помощи:
— ул. Циолковского, 1, оф. 217, телефон: 5487–50, 8-913-210-50-64
— ул. Мельникайте, 106, оф. 222, телефон: 595–404
— ул. Пермякова, 23/1, телефон: 8-922-043-79-87 (Валентин, заранее договориться).
«Официально, только сегодня заговорили о понятии „русский мир“, но оно существовало всегда. Это наша земля, это один народ, разделенный политиками по злому умыслу. Украинских людей убивают, а для меня украинцы это те же русские люди. Если государство не может помочь в масштабном уровне, то хотя бы мы должны поддержать их, — считает Константин Шестаков. — Если отсиживаться и считать, что „моя хата с краю“, то завтра война придет в наш дом».
Как рассказал подполковник в отставке, который недавно вернулся из Украины, Валентин Тяпкин около 20 человек уехали в отряд ополченцев из Тюменской области. По его словам, в некоторых городах Украины происходит мародерство со стороны уголовников, кражи, появляются факты использования органов убитых, а в Славянске идет просто террор. «Я готов собрать тысячу человек и воевать, но люди не едут, боятся. Где наши ветеранские организации, добровольцы, казаки? Со стороны укрармии воюет 24 тысячи штыков, если туда приедет 20 тысяч добровольцев, то войны не будет уже завтра».