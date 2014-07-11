Пикет в центре Тюмени в поддержку Донбасса

«Официально, только сегодня заговорили о понятии „русский мир“, но оно существовало всегда. Это наша земля, это один народ, разделенный политиками по злому умыслу. Украинских людей убивают, а для меня украинцы это те же русские люди. Если государство не может помочь в масштабном уровне, то хотя бы мы должны поддержать их, — считает Константин Шестаков. — Если отсиживаться и считать, что „моя хата с краю“, то завтра война придет в наш дом».