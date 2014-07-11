Общественная палата проконтролирует уровень доходов медработников

Глава государства добавил, что это не означает полное закрытие платной медицины. Президент высказал мнение, что любой медик с такой постановкой вопроса не согласится.
«Да, и обычный гражданин должен иметь выбор и бесплатных услуг, и платных, но объем бесплатных услуг и их перечень должен быть понятен, прозрачным и достаточным для того, чтобы гражданин мог поддерживать свое здоровье», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент также поручил Общественной палате проконтролировать уровень доходов медицинских работников. Он пояснил, что «в среднем по статистике уровень доходов медицинских работников выше, чем, к примеру, у педагогов и в некоторых других отраслях».
Владимир Путин отметил, что нужно разобраться с терминологией и просто вскрыть некоторые вещи и говорить о них напрямую, честно, тогда не будет и двойного понимания. Он пояснил, что иногда речь идет о доходах медицинских работников, а кто-то говорит о заработной плате.
«Те, кто говорит о доходах, говорят следующее: уровень дохода медицинских работников достаточно высокий, но сюда, в том числе, включается и то, что человек зарабатывает на сверхурочной работе», — сказал Владимир Путин.
Тем не менее, в некоторых государственных структурах считают, что «когда человек работает по совместительству, то это не является нарушением норм трудового законодательства и здесь нет ничего такого, чтобы государству было бы стесняться — государство дает возможность человеку заработать определенные деньги, доход». В свою очередь у профсоюза есть другая точка зрения на этот вопрос. Об этом пишет Тюменское региональное медицинское общество.
Фото: news.kmvlive.ru