Общественная палата проконтролирует уровень доходов медработников

Тем не менее, в некоторых государственных структурах считают, что «когда человек работает по совместительству, то это не является нарушением норм трудового законодательства и здесь нет ничего такого, чтобы государству было бы стесняться — государство дает возможность человеку заработать определенные деньги, доход». В свою очередь у профсоюза есть другая точка зрения на этот вопрос. Об этом пишет Тюменское региональное медицинское общество.