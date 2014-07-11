NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Бразилия — Нидерланды

Матч за третье место — последний для бразильцев шанс оправдаться перед миллионами болельщиков. Они потерпели досаднейшее поражение с разгромным счетом в полуфинале домашнего чемпионата мира, и теперь должны хоть как-то выправить репутацию, по которой проехалась «немецкая машина». Со сборной Бразилии по-прежнему не будет Неймара, но, надо думать, главный тренер команды и сами игроки сделали выводы после прошлого матча и постараются исправить ошибки. Победят бразильцы голландцев или нет, мы надеемся увидеть на поле сильную команду, а не ее бледную тень.
Учитывая семь мячей, забитых в бразильские ворота немцами, фаворитом в предстоящем матче видится скорее сборная Нидерландов. Да, игра с Аргентиной была вялой, и счет так и не был открыт ни в основное, ни в добавленное время, но голландцы сильны в обороне и умеют забивать, если чувствуют слабину соперника. Будут ли бразильские болельщики танцевать от радости самбу или голландцы отпразднуют победу своих футболистов абсентом — узнаем в ночь на воскресенье, 13 июля.
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Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия — Нидерланды определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Голландия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
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Итоги конкурса по матчу Бразилия — Нидерланды будут подведены 13 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.